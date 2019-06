Tartare di bovino adulto ritirata: contaminata dal batterio Listeria

editato in: da

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di tartare di bovino adulto in vendita presso i punti LIDL di tutta Italia.

Il lotto interessato è contaminato dal batterio Listeria. Come si legge nel documento pubblicato sul sito del Dicastero il motivo del ritiro è: “Non conformità microbiologica (Presenza di Listeria monocytogenes su una unità campionaria, <10ufc/g)”.

Il prodotto ritirato corrisponde al lotto 1071215, marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è: IT 1859 S CE. Scadenza: 13/06/19.

La Listeria monocytogens è un batterio che provoca la Listeriosi, una tossinfezione che può avere conseguenze molto gravi. La malattia si contrae assumendo latte crudo, formaggi freschi, pesci crudi o affumicati, gelati, ortaggi, ma anche carne che non è stata cotta bene. I sintomi sono febbre, vomito e nausea. I batterio della Listeria resiste alle basse temperature e riesce a sopravvivere anche in frigorifero, sviluppandosi in presenza di 4-6 gradi. L’unico modo per uccidere l’agente patogeno è sottoporre gli alimenti alla cottura.

Nell’ultimo periodo abbiamo assistito a numerosi casi di contaminazione di prodotti con la Listeria. Questo batterio infatti si trova nel terreno, nell’acqua e nelle piante, può infettare caprini, bovini e ovini che diventano portatori del batterio. Il contagio dell’uomo avviene tramite il consumo di alimenti contaminati, ma anche tramite il contatto con persone o animali infetti.