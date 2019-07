Stefano Accorsi papà: è nato Lorenzo

editato in: da

Fonte: Twitter

Stefano Accorsi è (di nuovo) papà. L’attore ha annunciato sui social la nascita del piccolo Lorenzo, il figlio avuto da Bianca Vitali, dopo la fine dell’amore con Laetitia Casta. Accorsi ha svelato emozionato l’arrivo del terzo figlio pubblicando su Twitter l’immagine della manina di Lorenzo che sfiora la sua e scrivendo: “È nato Lorenzo! Lui e Bianca stanno benissimo!”

L’attore bolognese ha già due figli, Orlando, di 11 anni e Athena, di 8 anni nati dalla relazione con Laetitia Casta, a cui è stato legato dal 2003 al 2013. Per Bianca Vitali invece è il primo figlio, arrivato dopo le nozze con Accorsi nel 2015. La modella 25enne e l’attore 46enne si sono conosciuti nel 2013 e pochi anni dopo hanno deciso di sposarsi a Borgonovo Val Tidone, nel piacentino.

La cerimonia molto intima, con solo pochi parenti e amici, si è tenuta nel casale di famiglia di Bianca Vitali, figlia del noto giornalista Aldo, direttore di Sorrisi & Canzoni. Solo qualche settimana fa Stefano Accorsi e la moglie avevano sfilato insieme sul red carpet dei David di Donatello 2017. La Vitali aveva sfoggiato orgogliosa il pancione e Accorsi, vincitore del premio come Miglior attore protagonista per Veloce come il vento, aveva ironizzato riguardo il parto.

“Non vorrai farlo nascere qui! Poi dovremmo chiamarlo “David” o “Donatello”” aveva detto, ansioso di stringere il piccolo Lorenzo fra le braccia. Una gravidanza, quella della modella, che Stefano Accorsi ha voluto condividere con i suoi fan. “Bianca e io siamo in dolce attesa, aspettiamo un bambino” aveva scritto qualche tempo fa annunciando il lieto evento e pubblicando una tenera foto del loro matrimonio.

“Ho capito di amarla quando ho visto che le ore con lei passavano senza che me ne accorgessi – aveva svelato qualche tempo fa l’attore, parlando di Bianca Vitali -, senza che mi distraessi un attimo. All’inizio mi chiedevo: ma si può fare? Ma è giusto? – aveva spiegato parlando della differenza d’età -. Poi sono arrivati i fatti e ho smesso di farmi domande. All’improvviso trovi il coraggio di buttarti, hai voglia di scoprirla e speri che lei abbia voglia di scoprire te”.