Sempre più giovani consumano crack, la droga dagli effetti devastanti

Fonte: iStock Allarme crack tra i giovani

Perdere un figlio per i genitori è un dolore straziante, perderlo a causa della droga è impossibile da accettare. Molte madri e padri spesso assistono impotenti alla trasformazione, e nei casi peggiori, alla morte di quei figli che si sono fatti travolgere dal vortice della droga senza resisterle o avere la forza di allontanarsi. Questo è quello che è successo a Giulio Zavattieri un giovane artista di Palermo scomparso a soli 19 anni per colpa del crack. Un dolore a cui i genitori vogliono provare a reagire organizzando una serata in memoria di Giulio. L’obiettivo dello spettacolo è raccogliere fondi per realizzare un centro di accoglienza destinato a ragazzi dipendenti da droghe e da crack. Infatti quest’ultima sostanza negli ultimi anni si è diffusa sempre di più in numerose città italiane tra i giovanissimi con effetti devastanti sul fisico e sulla mente.

Che cos’è il crack e quali sono le conseguenze

La diffusione del crack è diventata un fenomeno preoccupante, perché è fin troppo facile da reperire, ma soprattutto ha un costo irrisorio che la rende accessibile a tutti. Bastano infatti 5 euro per acquistare una dose di crack. La sostanza è un derivato della cocaina che mischiata ad ammoniaca e bicarbonato a seguito di una serie di processi chimici si trasforma in cristalli. Gli stessi cristalli poi vengono sciolti e assunti tramite inalazione.

La facilità con cui può essere reperita e gli effetti che ha sulla psiche e sul corpo, fanno del crack una delle droghe più pericolose in assoluto. Sviluppare una dipendenza verso questa droga e avere la necessità di assumere quantità sempre maggiori in poco tempo è uno degli effetti più preoccupanti tanto da arrivare ad essere un bisogno impellente che scandisce ogni momento della vita.

La dipendenza da crack, inoltre, ha degli effetti pesanti sul sistema nervoso e sulla mente. Oltre a provocare disturbi del sonno si alternano momenti di depressione e disinteresse nei confronti degli affetti e delle proprie passioni. Ma non c’è solo questo, le conseguenze sono anche altre: si possono verificare stati di aggressività, violenza verbale e fisica, ma anche stati di paranoia accompagnati da deliri e fobie.

Una droga sempre più diffusa

Quello che preoccupa maggiormente del crack, oltre alla cause della dipendenza, è anche il fatto che nel corso degli anni ad assumerlo sono diventati i giovanissimi i quali non sono neanche consapevoli che quello con cui hanno a che fare è una sostanza pericolosissima e con rischi elevati. I numeri d’altronde parlano chiaro. In base agli ultimi dati forniti dal Ministero dell’Interno, la città in cui il crack è più diffuso è Palermo, la stessa in cui ha perso la vita Giulio Zavattieri, ma purtroppo si deve parlare ormai di una diffusione a macchia di leopardo in tutta Italia. A Roma, Milano e Torino è stato sequestrato un numero di dosi che non può lasciare tranquilli. Come se non bastasse, a rendere più grave il fenomeno c’è il fatto che il crack sparisca spesso dai dati ufficiali dei sequestri perché viene classificato come cocaina. È quindi una situazione preoccupante e che fa capire quanto sia semplice imbattersi in una droga pericolosa e dagli effetti devastanti.