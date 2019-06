Sandra Bullock ha 50 anni. Foto ieri e oggi: trovate le differenze?

editato in: da

Splendide cinquantenni

Sandra Bullock ha 50 anni. Non sembra vero ma l’anagrafe non mente: è nata il 26 luglio 1964. E come la nostra Sabrina Ferilli, è una splendida cinquantenne che nulla ha da invidiare alle ventenni.

Il tempo è stato clemente con la Bullock. A guardarla agli esordi, negli anni ’90, non è cambiata di molto. Anzi, è più bella e magra oggi che allora. E senza l’aiuto del bisturi e di ritocchini vari. E’ vero, Sandra non è statuaria come Sharon Stone o femminile come Michelle Pfeifer, ma piace perché è simpatica, carina, la “ragazza” della porta accanto che seduce gli uomini ed è modello per le donne “normali”.

E nella sua vita Sandra ha affascinato molti uomini, tanto per citarne alcuni: Bob Schneider, Ryan Gosling, Matthew McConaughey. La sua storia più importante però è con Jesse James che sposa nel 2005 e dal quale divorzia nel 2010 dopo il tradimento di lui con la pornodiva Michelle McGee. Una storiaccia e Sandra non lo perdona.

Anche se il suo matrimonio è in frantumi, la Bullock decide di portare avanti le pratiche di adozione, cominciate con l’ormai ex marito 4 anni prima, e nel 2010 diventa mamma single di Louis Bardo Bullock.

Inutile dire che la sua carriera è in continua ascesa, con grandi successi di pubblico e di critica: nel 2009 vince anche l’Oscar per “The Blinde Side”. Nel 2012 è entrata nel Guinness dei primati come attrice più pagata al mondo, nel 2013 è l’attrice più ricca di Hollywood secondo Forbes.

Non ci resta che capire cosa farà nei prossimi 50 anni… Intanto vediamo come è cambiata (se lo è).