Saldi 2020, le date regione per regione e il decalogo antitruffa

Con il Natale ormai alle spalle, è tempo di pensare ai saldi invernali del 2020. Tra pochi giorni, infatti, avrà inizio la classica svendita che annuncia l’arrivo della stagione fredda, e i più rapidi riusciranno a fare davvero dei buoni affari. Bisogna però prestare attenzione a qualche piccolo dettaglio, per evitare di incappare in una truffa.

Questo è il periodo dell’anno preferito dagli shopping addicted: con la scusa dei regali di Natale, c’è la possibilità di concedersi qualche strappo alla regola, ma è con l’arrivo dei saldi che ci si sbizzarrisce davvero, alla ricerca dell’offerta migliore e dello sconto assolutamente da non perdere. Come sempre, i saldi invernali sono regolamentati in maniera uguale in tutta Italia, ma le date di inizio e di fine sono stabilite su base regionale e possono differire anche di molto.

Stavolta non è così, visto che le varie regioni hanno preferito dare una certa omogeneità ai saldi 2020. La svendita invernale inizierà infatti per tutti tra sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020. Diverse sono invece le date di chiusura dei saldi, che vanno dal 28 febbraio al 31 marzo 2020. Scopriamo il calendario con le esatte date regione per regione:

Abruzzo : dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020 Basilicata : dal 5 gennaio al 1 marzo 2020

: dal 5 gennaio al 1 marzo 2020 Calabria : dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020 Campania : dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020 Emilia-Romagna : dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020 Friuli Venezia Giulia : dal 4 gennaio al 31 marzo 2020

: dal 4 gennaio al 31 marzo 2020 Lazio : dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020 Liguria : dal 4 gennaio al 17 febbraio 2020

: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2020 Lombardia : dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020 Marche : dal 4 gennaio al 1 marzo 2020

: dal 4 gennaio al 1 marzo 2020 Molise : dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020 Piemonte : dal 4 gennaio al 18 febbraio 2020

: dal 4 gennaio al 18 febbraio 2020 Puglia : dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020 Sardegna : dal 4 gennaio al 4 marzo 2020

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2020 Sicilia : dal 5 gennaio 2020 e fine il 15 marzo 2020

: dal 5 gennaio 2020 e fine il 15 marzo 2020 Toscana : dal 5 gennaio al 15 marzo 2020

: dal 5 gennaio al 15 marzo 2020 Trentino Alto-Adige : dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020 Umbria : dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020 Valle d’Aosta : dal 5 gennaio al 31 marzo 2020

: dal 5 gennaio al 31 marzo 2020 Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020

Come prepararsi al meglio per l’arrivo dei saldi invernali del 2020? È bene sapere che ci sono alcune norme che disciplinano le vendite di fine stagione, norme importanti per tutelare i consumatori ed evitare che incappino in qualche truffa. Confcommercio ha per questo motivo stilato un decalogo molto utile per capire come comportarsi in questo speciale periodo dell’anno: tutti noi siamo infatti pronti a catturare al volo l’offerta migliore, ma non dobbiamo mai dimenticare di tenere alta l’attenzione. Ecco alcune delle disposizioni da conoscere per affrontare questi saldi: