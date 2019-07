X Factor: cambiano (quasi) tutti i giudici

editato in: da

Attenzione, grandi cambiamenti ad X Factor: cambia quasi tutto nel quartetto dei giudici. Confermati Fedez e (forse) Elio, mentre non ci saranno Skin e, questa è la vera sorpresa, Mika.

Al loro posto, probabilmente, Gianna Nannini e Natalie Imbruglia.

Il sogno segreto della produzione, dicono, sarebbe quello di Laura Pausini, ma sembra ancora lontano.

Per quanto riguarda la Gianna nazionale, da anni si rincorrono le voci di una sua possibile partecipazione in veste di giudice. Lei, in un primo momento, aveva preso le distanze

È da quando avevo 18 anni che mi danno in gara a Sanremo. E invece non ci sono mai andata. E ora la stessa cosa. La prima volta è arrivata Simona Ventura a chiedermelo. Ora c’è questa richiesta ma la risposta è: non lo so

Se dovessi farlo, di sicuro farei una rivoluzione perché io certe cose non le farei. E in ogni caso non faccio programmi e progetti che non incoraggiano la musica mediterranea

D’altronde, squadra vincente non si cambia. Squadra che arranca, sì. Nonostante gli ascolti restino alti, le due ultime edizioni di X Factor non sono state capaci di “sfornare” vincitori in grado di stare al passo dei vari Marco Mengoni o Francesca Michielin.

Nell’ultima, in particolare, oltre alle difficoltà linguistiche di Skin, si è assistito a una edizione meno scoppiettante e a talenti, al contrario, “scoppiati” in fretta.

Se pure Lorenzo Fragola qualcosina fa, chi ha ancora sentito parlare di Giosada? Motivo che avrebbe spinto la produzione a smuovere un po’ le acque, soprattutto lato giudici.

Intanto proseguono i casting a Roma e Milano.

Ecco le date, per chi volesse partecipare: Roma, Palalottomatica, 30 aprile, 1 e 2 maggio. Milano, Palazzo Lombardia, solo gruppi, 7, 8, 9 maggio. Milano, Palazzo Lombardia, 14, 15, 16 maggio