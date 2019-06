Depressione da ora solare, come superarla

editato in: da

I principali disturbi del sonno

In autunno arriva implacabile l’appuntamento con l’ora solare, poco amato da chi soffre di malinconia invernale perché collegato con la fine ufficiale dell’estate e l’arrivo dell’inverno, con le sue tristi e grigie giornate passate chiusi in casa. Quest’anno l’appuntamento è fissato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2017, quando alle ore 3 le lancette dell’orologio andranno spostate un’ora indietro.



Guadagnamo un’ora di mattina, ma apprezziamo meno questo vantaggio perché viviamo un’ora in più al buio nel pomeriggio. Questo può causare un affaticamento che nei soggetti depressi rischia di diventare tristezza acuta e angoscia.

Dunque, come prevenire la depressione da ora solare? Gli esperti consigliano di abituarsi prima al cambiamento di ore di luce, impostando la vita sul nuovo orario. L’ideale sarebbe trascorrere un fine settimana di relax, cercando di compiere un cambiamento a livello mentale e tenendo presente che si avrà un’ora in più di sonno e una in meno nella serata. Per questo è utile sfruttare il weekend, che è il momento meno ritualistico rispetto ai giorni lavorativi severamente scanditi da orari. Questo potrà aiutare a non ritrovarsi al lunedì con i ritmi saltati e difficoltà di adattamento al nuovo corso adottato dall’orologio.

Potremo tuttavia consolarci sapendo che proprio il lunedì successivo al cambio dall’ora legale a quella solare, proprio grazie all’ora di sonno in più si registrano tradizionalmente meno infarti.

Non è cosa da poco, se pensiamo che il lunedì è il giorno in cui l’incidenza di eventi cardiovascolari è maggiore. Esiste infatti un ciclo settimanale e annuale degli eventi cardiovascolari. Il primo giorno della settimana in particolare è quello peggiore, soprattutto in inverno: la probabilità è del 13% più alta rispetto agli altri giorni. Escluso il primo lunedì dell’ora solare, per fortuna.

L’ora legale tornerà a marzo 2018.