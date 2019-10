Omeprazolo, farmaco anti ulcera e anti reflusso ritirato

editato in: da

L’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha ritirato dal commercio l’Omeprazolo, un farmaco anti-ulcera e anti-reflusso.

La decisione è arrivata qualche giorno fa: si tratta di 5 lotti ritirati del medicinale Omeprazolo Sandoz BV 40 mg in polvere per soluzione da infusione, prodotto dall’azienda farmaceutica Sandoz Spa. Si tratta di un farmaco equivalente utilizzato come anti-ulcera, ma anche per esofagite, gastrite e sclerodermia.

La causa del ritiro del medicinale da tutte le farmacie italiane è la presenza di precipitato, il fenomeno della separazione da una soluzione di una sostanza sotto forma di solido insolubile, già in essa disciolta o formata a seguito di una reazione chimica. Semplificando, il problema riguarda la solubilità del medicinale che non dovrebbe essere presente.

Il precipitato è stato trovato in due lotti, ma tale fenomeno non deve portare ad allarmismi: l’Agenzia Italiana del Farmaco precisa di non doversi preoccupare.

A segnalare la presenza di precipitato in due lotti del medicinale è stata proprio la Sandoz Spa.

Quali sono i lotti che sono stati ritirati dal mercato? I lotti, non più presenti in farmacia, del Omeprazolo Sandoz BV*INF 5FL sono cinque: HX7523 con scadenza 10-2019, JC5162 con scadenza 10-2019, JC5166 con scadenza 11-2019, JU1484 con scadenza 1-2021 e in ultimo JU1485 con scadenza 1-2021.

Non è la prima volta che l’Aifa interviene per vietare l’utilizzo di un medicinale: era già capitato qualche tempo fa, quando aveva ritirato dal mercato dei farmaci antiacido a base di ranitidina (a rischio contaminazione da nitrosammine): tra questi alcuni lotti di Buscopan Antiacido. La motivazione del ritiro dal commercio è stata per impurità cancerogena.

O ancora, l’Aifa aveva disposto il divieto d’uso dello Zantac in formato compresse, compresse effervescenti, sciroppo e fiale.

A differenza dell’Omeprazolo, nel caso precedente furono ritirati tutti i lotti contenenti quel principio attivo: di conseguenza, tutti i medicinali prodotti da diverse aziende (per un totale di 1000). Il problema con la ranitidina ha poi spinto l’agenzia del farmaco europea (EMA) a estendere i controlli riguardo alle nitrosammine su tutti i medicinali in commercio.

L’omeprazolo appartiene a quella classe di farmaci detti “inibitori della pompa protonica”, il che significa che agisce sulla riduzione e regolazione della produzione di succhi acidi nello stomaco.