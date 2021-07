Olimpiadi, si parte: dove vedere i giochi di Tokyo 2020

editato in: da

Archiviata con gioia la vittoria agli Europei di Calcio, l’Italia torna a celebrare lo sport attraverso le attese Olimpiadi di Tokyo, al via dopo il rinvio obbligatorio causato dall’emergenza pandemica. La cerimonia di inaugurazione è fissata per il 23 luglio, con chiusura per l’8 agosto e nel rispetto delle più stringenti normative anti-Covid.

I diritti integrali della manifestazione sono nelle mani di Discovery, ma la tv generalista è pronta a coprire una parte degli eventi live, con l’aggiunta di alcune repliche. La programmazione dei Giochi risentirà, chiaramente, del fuso orario di sette ore che intercorre tra l’Italia e il Giappone.

Olimpiadi di Tokyo su Rai2

Rai2 si conferma “rete olimpica” come da tradizione. La seconda rete garantisce live, differite, repliche, notiziari, commenti e interviste. L’avvio di ogni giornata è previsto per le 00,30 con il programma Go Tokyo, condotto da Arianna Secondini. L’agenda giornaliera va in onda dal 24 luglio, mentre la cerimonia di inaugurazione è trasmessa dalle 13 alle 16,30, sempre su Rai2, con le sole interruzioni richieste per il Tg2. Alle 17,15, va in onda Tokyo Best Of, con il riassunto dell’intera giornata olimpica di Jacopo Volpi, Julio Velasco e Fiona May.

Dopo il telegiornale, verrà trasmesso Il Circolo degli Anelli, con Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi. Dalle 23,45 e fino alle 00,30 (orario previsto per l’apertura della giornata olimpica) è invece in programma Record, con tutte le migliore prestazioni degli atleti, scelte fra quelle dei campioni attuali e quelle del passato. I narratori sportivi scelti sono Maurizio Ruggeri, Andrea Fusco e Nadia Baia, atleta paralimpica e ambasciatrice del sitting volley. Il racconto si baserà su alcune delle imprese più leggendarie dello sport e sulle attrazioni della realtà aumentata.

Olimpiadi di Tokyo 2020 su Discovery+

Da detentrice dei diritti integrali dei Giochi, Discovery+ propone una programmazione intensa, con oltre 3000 ore di live spalmate nei 17 giorni di competizioni. I canali in contemporanea saranno 30, con 339 eventi totali previsti, dall’inizio fino alla premiazione finale. Il focus sarà sugli atleti azzurri, a Tokyo con 186 donne e 198 uomini. La nostra portabandiera è la pallavolista Paola Enogu.

Tanti i nomi d’eccezione per portare a casa un’impresa titanica per la piattaforma a pagamento. Tra questi: Rossano Galtarossa, Margherita Granbassi, Andrea Meneghin, Hugo Sconochini, Roberta Vinci, Francesco Panetta, Riccardo Magrini, Pino Maddaloni, Cristina Chiuso, Rachele Sangiuliano, Paolo Canè, Paolo Cozzi, Alberto Busnari e Ilaria Colombo. Direttamente al Giappone ci saranno la pattinatrice Valentina Marchei, Giulia Cicchinè, Zoran Filicic e Sara Pizzo Kashinara. Immancabile Federica Pellegrini, nominata Olympic Ambassador di Discovery+.

La programmazione sarà arricchita con format originali sul tema, come La Parola Del Giorno, Origami Challenge e Valentina’s Diary. I Giochi Olimpici saranno trasmessi anche in chiaro sul Canale Nove attraverso l’approfondimento affidato a Margherita Granbassi, tutto dedicato all’universo dello sport italiano.

Olimpiadi di Tokyo su Dazn, Eurosport, TIMVISION

Dazn si occupa di trasmettere il meglio delle Olimpiadi su Eurosport 1 ed Eurosport 2, compresi nell’abbonamento siglato con la piattaforma. TIMVISION, invece, grazie alla parternership con Discovery+, trasmette le programmazione integrale dei Giochi con la tecnologia 4K.