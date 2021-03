Nuovo piano vaccinale: categorie di priorità e nuove regole

Il nuovo piano prevede inoltre che, qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano, si possa vaccinare all’interno dei posti di lavoro, a prescindere dall’età “fatto salvo che la vaccinazione vengarealizzata in sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione”.

Quali sono le persone che rientrano nella categoria a elevata fragilità

Nella nota diffusa dal ministero della Salute vengono anche specificate le linee guida per identificare le persone che rientrano nella categoria a elevata fragilità: “Nel definire i gruppi a cui dare priorità nella campagna di vaccinazione si è tenuto conto, anche attraverso un confronto con società scientifiche di riferimento, della particolare fragilità di alcune categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a COVID-19 per danno d’organo preesistente o compromessa capacità di risposta immunitaria a SARS-CoV-2, definite estremamente vulnerabili (…) e dei portatori di disabilità gravi”, si legge nel documento diffuso dal ministero.

Queste sono definite in una tabella che raggruppa le patologie e le disabilità valutate come gravi e per le quali si ritiene che il paziente debba essere vaccinato per essere preservato dall’ipotesi di contrarre il virus (qui la tabella).

Piano vaccinale, le tempistiche

Ultimate le categorie prioritarie, la campagna vaccinale di massa dovrebbe partire a fine mese. L’obiettivo è quello di vaccinare senza sosta negli hub individuati dalle Regioni e iniziare a somministrare 300mila fiale al giorno, un numero che è quasi il doppio rispetto a quello attuale.

Da aprile a giugno, con l’aumento delle dosi previste in arrivo, l’Italia dovrebbe avere la possibilità di arrivare ad almeno 400mila somministrazioni al giorno. Per agevolare le cose, Poste Italiane ha messo a disposizione la propria piattaforma gratuita per la prenotazione del vaccino in Lombardia, Sicilia, Calabria, Marche, Abruzzo e Basilicata.