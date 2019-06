Michelle: “Così Aurora mi spezzerà il cuore”

editato in: da

Michelle Hunziker, mamma e moglie al top

Aurora sta crescendo e presto finirà il liceo. Dopo la maturità si trasferirà a Londra per studiare all’università e inizierà qui la sua vita da adulta. La Ramazzottina è giù volata nella City a Pasqua, in avanscoperta.

Sul suo futuro non ha le idee chiare, come ha dichiarato tempo fa nel corso della sua prima intervista a Verissimo: “Non voglio fare la cantante. Da bambina sognavo di fare la veterinaria. Adesso non lo so. C’è chi è fortunato e nasce già con la consapevolezza del proprio futuro. Io sono una persona molto creativa, ma non ho ancora trovato la mia strada. Studio e poi studierò anche dopo. Andrò all’università in Inghilterra”.

Aurora giustamente è piena di entusiasmo, mamma Michelle è addolorata. Come ha confessato a Diva e Donna, nel vedere partire la sua primogenita le si spezzerà il cuore. “Sono circondata dalle mie figlie, che è bellissimo, ma la grande sta volando via alla scoperta del mondo. Tra poco si trasferirà a Londra per l’università. La vedrò, forse, solo nei fine settimana. Cerco di non far trapelare nulla, ma già so che mi mancherà. Io e Aurora siamo cresciute insieme, abbiamo un rapporto speciale. Vederla andar via mi spezzerà il cuore, proverò un gran dolore, come accade a tutte le mamme in una situazione simile. Ma giusto che vada e che cammini sulle proprie gambe”.

La figlia più grande è pronta a volare via, ma nel nido restano pur sempre Sole e Celeste: “Sono immensamente felice. Ho avuto la fortuna di trovare l’uomo della mia vita. E adoro essere mamma. Credo che la cosa più bella al mondo sia avere bambini, ti riempiono la vita di gioia”.

Le piccole “Sono state desiderate e cercate. Tanto che mia mamma Ineke mi ha confessato che l’ho sconvolta. Mi ha detto che sembro un’altra persona e forse ha ragione”. Un altro figlio? Non se ne parla: “Tomaso (Trussardi, suo marito ndr) me lo ha chiesto: “Non lo vorresti un maschietto?”. Sì, lo voglio, ma non subito. Non reggo, negli ultimi due anni sono stata sempre incinta! Diciamo che vorrei fare una piccola pausa, riprendere a lavorare e riappropriarmi, almeno per un po’, della mia vita”.