Giletti: “La Moretti è ancora innamorata di me”. Lei: “Violenza intollerabile, lo denuncio”

Massimo Giletti ha recentemente rilasciato una lunga intervista, nel corso della quale ha avuto modo di parlare anche della sua relazione avuta con Alessandra Moretti. E le sue parole hanno suscitato una forte reazione: l’eurodeputata ha diramato una breve nota ufficiale annunciando di voler adire le vie legali, per proteggere i suoi figli e la sua intera famiglia da intromissioni indesiderate.

Massimo Giletti, le affermazioni sulla Moretti

Indiscusso protagonista dell’informazione televisiva italiana, Massimo Giletti ha trovato il suo spazio alla conduzione di Non è l’Arena, lo show che da qualche anno è approdato su La7. Di recente, si è raccontato a tutto tondo in un’intervista sulle pagine del Corriere della Sera, tra successi professionali e vita privata. Proprio parlando delle sue relazioni passate (tra cui quella con Antonella Clerici), il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato una certa indignazione. È accaduto tutto quando Giletti ha raccontato della sua relazione con Alessandra Moretti.

“È ancora innamorata di me, forse in parte anche io” – ha rivelato Massimo. E, spiegando come mai tra loro due fosse finita, ha ammesso: “So che non ci perderemo mai. per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato”. Queste parole non sono state affatto gradite dalla Moretti, che a stretto giro ha replicato con una breve nota ufficiale.

Giletti, la replica di Alessandra Moretti

“Smentisco ogni affermazione riportata” – ha spiegato l’eurodeputata del PD – “Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici. Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia”. A questa breve comunicazione, che aveva già chiaramente rivelato le intenzioni della Moretti, ha tuttavia fatto seguito una lettera aperta pubblicata sul Corriere della Sera, che entra più nel dettaglio e affronta un tema decisamente molto sentito.

“Esistono molti modi di fare violenza a una donna. Non c’è soltanto quella più evidente, quella fisica che deve portare la donna a denunciare al primo schiaffo senza alcun cedimento; ci sono violenze spesso più subdole, manipolatorie. Quelle che sanno di gogna, che tentano di screditare o infangare il nome di una donna, tanto per cominciare facendo il suo nome, esponendolo in pubblico, tentando di isolare quel nome con le bugie, mettendo in piazza le sue vicende personali”.

E, facendo riferimento proprio alle parole di Giletti, ha proseguito: “Puntare il dito contro una donna per accendere un faro su di lei, sulla sua vita privata e famigliare, senza alcun rispetto dei sentimenti e delle sensibilità delle persone coinvolte, è una forma di violenza intollerabile. […] È deplorevole togliere una figura paterna sulle colonne di un giornale a dei bambini, è una cosa inaccettabile. Denuncerò come faccio ogni volta che ho subito insulti e violenze, ma in questo caso lo faccio per tutelare i miei figli che non possono essere sbattuti sul giornale invadendo la loro sfera privata”.

La storia d’amore tra Giletti e la Moretti

Massimo Giletti è sempre stato lo scapolo d’oro del giornalismo italiano: tante le relazioni famose che ha intrecciato nel corso degli anni, ma nessuna mai ha avuto un lieto fine. Nell’estate del 2013, è stato paparazzato per la prima volta accanto ad Alessandra Moretti. L’eurodeputata in precedenza era stata sposata con Tommaso e aveva avuto da lui due figli, Guido e Margherita. La storia d’amore con Giletti è durata ben due anni, ma nel 2015 si è conclusa inaspettatamente. A quanto pare, il motivo sarebbe l’impegno politico della Moretti, che li avrebbe inevitabilmente allontanati.

In seguito alla loro rottura, i due hanno avuto modo di incontrarsi di nuovo. Lei è stata ospite di una puntata di Non è l’Arena, dove ha preso vita un siparietto un po’ imbarazzante. Proprio Giletti sembrava aver mal digerito la battutina della sua ex, che in tv aveva esordito chiedendogli se avesse dovuto dargli del tu o del lei.