Una bambola per tutti: arriva “Creatable World”, la linea senza genere di Mattel

La Mattel ha lanciato una nuova bambola personalizzabile, si tratta della linea “Creatable World” ed è la prima bambola senza genere.

Adatta sia alle bambine che ai bambini, queste nuove bambole danno la possibilità di giocare liberando la fantasia senza stereotipi di genere ed inutili etichette prestabilite.

In un’era in cui il concetto di inclusione è sempre più presente in ogni ambito della nostra vita, la Mattel -una delle più grandi case produttrici di giocattoli del mondo- ha deciso di adeguarsi ai tempi creando una nuova linea di bambole senza genere. L’idea, che ha lo scopo di dare ai bambini un’esperienza di gioco il più libera possibile, è nata dopo aver lavorato a stretto contatto con un team di esperti, bambini, medici e genitori.

Secondo alcune ricerche è emerso che i bambini non vogliono che i loro giocattoli siano legati al genere ma vogliono essere liberi di esprimere loro stessi. Per questo motivo con “Creatable World” possono vestire la propria bambola con abiti differenti, accessori, parrucche, pantaloni, capelli lunghi, corti o rasati.

Il vicepresidente della Mattel, Kim Culmone, è dell’idea che i giocattoli siano un riflesso della cultura e siccome il mondo continua a celebrare l’impatto dell’inclusività, l’azienda sentiva l’esigenza di creare bambole senza etichetta. Un modo per incoraggiare la popolazione mondiale ad avere una maggiore apertura mentale pensando a quanti benefici i bambini e le bambine possono trarre giocando con le bambole.

La linea “Creatable World” si compone di 6 bambole diverse, completamente personalizzabili e disponibili in varietà di colori di pelle differenti. Ogni kit è costituito da una bambola, sei tipologie di indumenti, tre paia di scarpe, una parrucca con capelli lunghi, un paio di occhiali da sole e un cappello. Elementi molto versatili e realistici con cui i bambini potranno essere liberi di ogni nuovo giorno personaggi unici e mai uguali. Ma anche un modo per stimolare la loro fantasia.

Un’idea molto apprezzata dai bambini che, finalmente, possono giocare senza stereotipi di genere ed etichette imposte dalla società e con un’apparenza che non appartiene né al mondo maschile né a quello femminile poiché a vincere è il “mix and match”. Cosa ne pensate?