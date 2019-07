Italia’s Got Talent: Joe Bastianich nuovo giudice. Addio a Claudio Bisio

editato in: da

Aria nuova per Italia’s Got Talent. Dietro al bancone del divertente talent show di Tv8 arriva a dire la sua Joe Bastianich, che sostituirà il volto storico della trasmissione, Claudio Bisio.

L’annuncio di qualche novità per la nuova stagione era atteso e ora arriva per la seguitissima trasmissione un cambiamento di cui molti sono già curiosi di osservare le conseguenze. Sarà interessante vedere la verve istrionica e pungente dell’ex giudice di Masterchef giudicare i talenti più o meno puri, più o meno improbabili, provenienti da ogni parte d’Italia in cerca dell’occasione giusta per farsi notare.

Scegliendo il noto ristoratore italoamericano, la produzione di Italia’s Got Talent sembra aver optato per una sterzata di cattiveria in più nella giuria, visto che i commenti al vetriolo di Bastianich hanno fatto per anni la fortuna del cooking show più seguito d’Italia.

Il resto del cast rimane invece confermato. Ad affiancare Bastianich ci saranno ancora Frank Matano che è il veterano di Italia’s Got Talent, l’inossidabile Mara Maionchi e una sempre più lanciata Federica Pellegrini che, sebbene impegnata ancora nell’attività agonistica, si sta preparando forse proprio per un brillante futuro nel mondo dello spettacolo.

L’addio di Claudio Bisio è una scelta concordata tra l’attore e la produzione, ma per i fan del programma sarà comunque strano non ritrovare a inizio della nuova stagione della trasmissione, il suo volto storico. Con l’arrivo di Bastianich quindi si volta pagina e la curiosità e le aspettative sul nuovo arrivato sono, sin da ora, altissime.

Da parte sua, l’ex giudice di Masterchef è prontissimo a tuffarsi nella sua nuova avventura televisiva e ha dichiarato:

“Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia di Italia’s Got Talent. Sarà una nuova sfida piena di sorprese e… buzzer.Sono certo che ne vedremo delle belle”.

Insomma, Bastianich è pronto a fare quello che gli riesce meglio: il giudice esigente al limite dello spietato, ma sempre dotato di quel sarcasmo che tanto piace al pubblico, i concorrenti della prossima stagione di Italia’s Got Talent sono avvisati. Per i tanti spettatori che seguiranno la nuova edizione del talent show da casa invece, date le premesse, c’è da scommettere che ci sarà davvero da divertirsi.