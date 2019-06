D’Amico-Seredova, incontri pericolosi, sfiorano l’incidente

editato in: da

Alena Seredova e Nasi, Gigi e Ilaria D’Amico

Ilaria D’Amico è stata avvistata con il pancione sempre più a vista a spasso per il quadrilatero della moda a fare shopping con l’ex-suocero Antonio Attisani e il figlio Pietro.

Nella stessa zona si aggirava anche Alena Seredova. Chissà che prima o poi le due non si incontrino, per ora il pericolo è scampato!

Ormai è ufficiale: Ilaria D’Amico è incinta! Lo ha mostrato orgogliosa anche alla prima romana del film Disney Inside Out (in uscita nelle sale il 16 settembre) e nel servizio fotografico di Vanity Fair, a cui ha rilasciato un’intervista in cui dichiara di volersi prendere la sua meritata maternità.

Eh sì perché Ilaria, alla nascita del primogenito Pietro, aveva ricominciato a lavorare a poche settimane dal parto, ma non vuole più fare lo stesso “errore”:

Lavorerò fino all’ottavo mese, ma dopo ho intenzione di prendermi una pausa lunga, almeno sei mesi. Sento che questa è la mia priorità: ho bisogno di un tempo più lento per essere madre. Perché vivo una maternità più adulta, perché è la seconda, con una famiglia allargata che ha bisogno di essere coccolata in maniera più accorta, e perché quel piacere per la prima gravidanza me lo sono negato.

Se per un figlio lei e Buffon hanno avuto le idee chiare fin sa subito, per quanto riguarda il matrimonio Ilaria è più evasiva. Sposerebbe Buffon? “Penso sia sempre un fantastico momento romantico nella vita di una coppia che si ama. Ma il mio sì dovrebbe sudarselo“.

La D’Amico aveva già mostrato il pancino quest’estate, quando spuntava chiaramente dal caftano da spiaggia che Ilaria D’Amico sfoggiava al mare insieme al suo Gigi Buffon. Gli scatti esclusivi sono stati pubblicati da Diva e Donna e lasciavano pochi dubbi. Si parla di una gravidanza della presentatrice dall’estate scorsa, dalla prima vacanza insieme.

All’epoca la neocoppia navigava nei mari della Grecia quando un paparazzo immortalò lui che le accarezzava il ventre: il gossip si scatenò… insieme da così poco e già un bebè in arrivo?

Non proprio. Nel frattempo è passato un anno e le voci di una presunta cicogna in arrivo hanno continuato a rincorrersi. Per la prima volta le immagini sembrano confermare: sfogliate la gallery e giudicate voi stesse.

Al mare, insieme ai due, ci sono i figli nati dalle precedenti unioni: Louis Thomas e David Lee, avuti da Alena Seredova e Pietro, avuto da Rocco Attisani. Presto i pupi saranno quattro e chissà se questa volta non arrivi la sorellina.

Ilaria non si toglie il copricostume e Gigi, tra un tiro al pallone e l’altro, corre sotto l’ombrellone a baciare Ilaria. Nessuna conferma per ora dalla coppia, ma la pancia parla da sola.

Pochi giorni fa il portiere della Juve e la giornalista avevano traslocato a Milano: andranno a vivere insieme in un appartamento da sogno di 400 metri quadrati.

Anche le forme arrotondate di Alena Seredova di recente hanno fatto pensare a una gravidanza della showgirl, ma le ultime foto che la immortalano di bianco vestita la mostrano con un ventre piatto. Almeno per ora.