Il mal di primavera si combatte con l’acqua

La stagione primaverile, oltre al primo caldo, porta con sé anche stanchezza fisica, sbalzi di umore, stati d’ansia e irrequietezza. È il cosiddetto “mal di primavera“, il malessere da cambio di stagione dovuto alla difficoltà dell’organismo di adattarsi repentinamente alle temperature che si alzano e alle giornate che si allungano, inducendo il corpo ad aumentare le attività funzionali. Per affrontare questa sfida con più entusiasmo e positività, è molto utile costruire una healthy-routine quotidiana, basata su uno stile di vita salutare a partire dalla perfetta combinazione di una corretta idratazione e l’integrazionevitamine, con Levissima+ Vitamine B, l’alleata ideale per sostenere i ritmi incalzanti della vita di tutti i giorni con maggiore dinamicità e benessere per una rigenerazione positiva.

Cos’è il mal di primavera

Secondo gli esperti il “mal di primavera” è una vera e propria sintomatologia che colpisce circa 2 milioni di italiani ogni anno, con maggior frequenza nelle donne. Infatti, come riportato da un’indagine dell’Osservatorio Doxa-Aidepi l’86% degli italiani tra i 18 e i 70 anni è sensibile e predisposto a risentire di questo problema e in particolare le donne. Ma oltre a un maggior senso di stanchezza e spossatezza (64%) e una maggiore ansia (21%) moltissimi, soprattutto giovani sotto i 24 anni raccontano di essere maggiormente irritabili (40%) e di malumore (37%).

Levissima+ vitamine B contribuisce ad una rigenerazione positiva aiutando l’organismo a utilizzare l’energia di cui necessita per affrontare il turbamento del cambio di stagione.

Infatti, all’interno di una dieta varia ed equilibrata, l’acqua funzionale della gamma Levissima+ contribuisce al normale metabolismo energetico e al benessere psico-fisico quotidiano, grazie al mix di vitamine B1, B3 e B6.

L’importanza delle vitamine del gruppo B

Le vitamine B1, B3 e B6 rispondono alle esigenze delle persone e del loro benessere, in questo periodo di transizione: la vitamina B1 contribuisce al normale metabolismo energetico e alla normale funzione psicologica, la vitamina B3 è importante per il corretto funzionamento del sistema nervoso; infine la vitamina B6 oltre a mantenere un buon funzionamento del sistema immunitario, è un ottimo alleato per la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e per le normali funzioni psicologiche, ideale per un periodo così complesso in cui è importante ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico.

Come affrontare la giornata

Per affrontare, quindi, il rientro alla vita frenetica post-weekend, e destreggiarsi, con la giusta energia, tra scadenze da rispettare e tante attività, serve una healthy routine completa: dopo una colazione equilibrata, è importante prendersi del tempo per meditare o tornare a fare attività fisica aerobica, in grado di combattere stanchezza e debolezza, ascoltare musica per rigenerare corpo e mente, fare un pranzo equilibrato che apporti la giusta quantità di nutrienti indispensabili, vitamine e minerali, prediligere cereali integrali, legumi, verdure a foglia verde, frutta, semi e noci, carne bianca, uova e latticini. Il tutto da abbinare ad una corretta idratazione, elemento imprescindibile, che migliora la concentrazione mentale e la reattività fisica, oltre ad avere un effetto depurativo.

Le acque funzionali di Levissima+

Levissima+ Vitamine B fa parte della gamma di acque funzionali di Levissima+: quattro prodotti al gusto di frutta, che all’interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, sono un valido contributo al fabbisogno giornaliero di sali minerali e vitamine. Levissima+ Vitamine B contiene il 30% del fabbisogno giornaliero di vitamine B1, B3 e B6, senza l’aggiunta di calorie e zuccheri, e con un piacevole aroma fresco al lime.

Con il suo formato 60cl, la bottiglietta di Levissima+ è 100% riciclabile e, se utilizzata correttamente, può quindi dar vita a nuove risorse. Infatti, anche Levissima+ fa parte dell’universo Regeneration, il progetto di Levissima per la sostenibilità sociale e ambientale, che promuove stili di vita sostenibili in un’ottica di economia circolare, sostenendo l’importanza dell’uso responsabile delle risorse e la cultura del riciclo.