Ictus, il premio Forum PA Sanità 2019 al progetto che lo previene

editato in: da

Il progetto Stop Ictus: controlla il battito, nel cuore di Roma dell’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina si è aggiudicato il prestigioso premio Forum PA Sanità 2019, risultando tra i migliori progetti di “Connected Care”, in grado di rispondere ai bisogni di salute del paziente attraverso nuove tecnologie e nuovi modelli organizzativi.

Il Nosocomio ha infatti di recente condotto un’operazione di screening e di sensibilizzazione sulle aritmie cardiache per la prevenzione dell’ictus da fibrillazione atriale, mettendo gratuitamente a disposizione degli over 65 un esame gratuito del battito in 30 secondi, attraverso un Applewatch (dispositivo medico approvato da FDA CE), che, applicato al polso, ha permesso di misurare il ritmo del cuore di circa 4500 pazienti in 2 giorni, e di inviare i tracciati direttamente al Centro Aritmie dell’Ospedale che ha potuto gestire in via telematica i referti.

L’importante riconoscimento per il Fatebenefratelli è avvenuto al Talent Garden Roma Ostiense, nuovo polo digitale della Capitale, al termine delle due giornate organizzate dal Forum PA per mettere a confronto realtà ed istituzioni impegnate nel mondo della salute sulla nuova frontiera dell’innovazione sostenibile del sistema sanitario: la “Connected Care”. Attraverso le nuove tecnologie e i nuovi sistemi digitali, questo modello di cura abilita la condivisione delle informazioni cliniche dei pazienti tra i professionisti del processo terapeutico per la gestione non ospedalizzata del paziente anziano e fragile.

“Italiaonline è felice di aver contribuito al successo di questa importante iniziativa di connected care – commenta Roberto Giacchi, CEO di Italiaonline – con una campagna di comunicazione profilata sulle proprie properties digitali. La prevenzione e la salute dei cittadini sono tematiche che alla nostra azienda, la più importante internet company italiana, stanno molto a cuore, soprattutto in abbinamento all’utilizzo virtuoso del digitale”.

“Sono circa 850mila i casi diagnosticati in Italia ogni anno per la fibrillazione atriale, la più temuta delle aritmie cardiache – spiega Stefano Michelini, Direttore Generale dell’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina – , in particolare, 1 ictus su 4 è causato da questa patologia cardiaca, che nel 24% dei casi non manifesta sintomi, soprattutto nelle fasce di età più avanzata. Per questo, il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, Centro d’eccellenza per la cura delle aritmie cardiache, ha aperto le porte al territorio nel “cuore” di Roma, lo scorso 12-13 ottobre, mettendo a disposizione dei cittadini personale specializzato, competenze e nuove tecnologie per la diagnosi delle alterazioni del battito cardiaco”.

“Il 12 e 13 ottobre è successo qualcosa di veramente unico – conferma Damiano Airoldi, CEO di Magnetic Media Network – . Siamo onorati di aver partecipato a questa iniziativa e il Premio Forum PA Sanità 2019 è la conferma del suo successo. La tecnologia sta trasformando il modo di fare prevenzione, ricerca e cura nell’Healthcare. Dispositivi e applicazioni innovative permettono agli ospedali e ai centri di ricerca di essere più efficienti. Tutti accedono a un nuovo modo di comunicare che semplifica la raccolta dei dati e agevola l’aderenza alle cure. In ospedale, come a casa, il monitoraggio continua senza interruzioni e il digitale diventa un supporto prezioso alla prevenzione. La tecnologia consente anche di fare ricerca clinica d’avanguardia e di condividere informazioni in modo più strutturato, senza dimenticare il tema della sicurezza dei dati. Così, i medici possono ottenere e analizzare informazioni preziose, come mai prima.

Il nostro obiettivo è quello di far conoscere i progressi e le potenzialità di queste tecnologie a ospedali e aziende, realizzando ciò che già in altri Paesi del mondo sta rivoluzionando l’Healthcare con risultati mai visti in precedenza”.