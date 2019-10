I piatti più buoni del mondo? Pasta, riso e pizza

Quali sono i tuoi piatti preferiti? E’ la domanda che Oxfam, un’associazione ONG che opera contro la povertà, la fame e le ingiustizie, ha rivolto a più di 16mila uomini e donne di 17 Paesi, dall’Australia al Brasile, dal Ghana alla Germania, dalla Spagna alle Filippine.

I risultati sono sorpendenti: in prima posizione tra i piatti più amati nel mondo troviamo la pasta , seguita dal riso e dalla pizza . Buon posizionamento anche per le, che risulta il piatto preferito nientemeno che dai brasiliani.Tra le, la preferita al mondo è la, seguita dall’, dallae dall’

Nonostante il grande successo dei piatti di origine italiana nel sondaggio, non è dato sapere quale sia il piatto preferito degli italiani, che non sono compresi nel campione indagato.

Si scoprono invece interessanti curiosità sui gusti degli abitanti del pianeta: gli inglesi mettono al primo posto la bistecca, gli americani la pizza, i brasiliani le lasagne. I più golosi? Sono gli australiani, che su tutto prediligono il cioccolato. I più “nazionalisti” di tutti sono gli spagnoli, che preferiscono la paella, loro piatto nazionale, i messicani i quali amano soprattutto la cucina messicana, e gli indiani che mettono in prima posizione la cucina indiana.

Quanti indiani poi abbiano la possibilità di assaggiare altri tipi di piatti per fare un confronto è un altro discorso, che vizia in qualche modo i risultati dell’indagine. Ad esempio, dal sondaggio risulta che in Ghana il cibo preferito è il fufu, un piatto tipico locale: chissà però quanti ghanesi hanno la possibilità di mangiare una bistecca o una pizza, o quanti li abbiano mai assaggiate.