Questo cane ha fatto venire un colpo al suo padrone. Ecco perché

Che i nostri animali domestici siano dolcissimi e affettuosi questo è risaputo, del resto un cane ti cambia la vita e lo fa nella maniera più bella e inaspettata che ci sia. Ma ci sono anche dei pelosi a quattro zampe un po’ birichini, come Gody ad esempio.

Lui è un piccolo Corgi di due mesi, ma la sua giovane età inganna perché il ragazzo a quattro zampe è più furbo di quanto si può pensare e lo dimostra lo scherzo che ha fatto ai danni del suo padrone.

Quando il papà di Gody ha ritrovato il piccolo cane sdraiato a terra e ricoperto di liquido rosso ha pensato al peggio, ha temuto che il suo adorato cucciolo fosse morto. E invece il tenero peloso a quattro zampe aveva soltanto fatto una scorpacciata di pitaya, il frutto del drago.

Certo, il suo proprietario non poteva saperlo, così quando ha visto il cane sdraiato sul pavimento ricoperto di macchie rosse si è davvero spaventato tantissimo. L’arcano mistero però è stato svelato in fretta, sollevando gli animi del papà che quando si è avvicinato a Gody e ha notato che era più vivo che mai è scoppiato in una risata di sollievo.

Le immagini del cucciolo a quattro zampe, tutto sporco dopo la scorpacciata di frutto del drago hanno fatto il giro del web dopo che il suo proprietario le ha pubblicate sulla pagina Facebook Candy The Corgi Official, dedicata alla mamma di Gody, che conta ad oggi più di 70 mila seguaci.

Come ha raccontato il suo papà umano, Gody è un cucciolo che ama tantissimo mangiare frutta e sporcarsi, ma questa era la prima volta in assoluto che assaggiava il frutto del drago. E a vedere le foto certo, non ci sono dubbi che gli sia piaciuto molto.

Gody è sicuramente un cane allegro e molto vivace, simpatico e anche burlone, come dimostra questo scherzo che però ha fatto davvero spaventare tanto il suo proprietario. Ma come essere arrabbiati con lui? Basta infondo guardare i suoi teneri occhietti e il suo sguardo. Non c’è alcun dubbio, noi lo abbiamo già perdonato.