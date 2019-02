Le nuove Barbie: oggi si ispirano alle donne di scienza

Per le bambine cresciute negli anni ’90 le principali attività di Barbie erano lo shopping e le chiacchiere con le amiche, il suo colore preferito era il rosa e tutto ruotava attorno all’amore per Ken. Oggi, nel 2019, la Barbie non è solo questo, la bambola della Mattel è cresciuta e si è evoluta con l’idea di donna e oggi rappresenta un modello indipendente e vincente. Insomma, la nuova Barbie è una vera professionista.