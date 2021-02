Antonella Polimeni, dalla Sapienza al governo?

Il governo Draghi sembra prendere forma e mentre proseguono le consultazioni iniziano già a circolare indiscrezioni sui nomi dei. E per la prima volta si prospetta l’idea di un esecutivo a prevalenza femminile . Sono tanti infatti i dicasteri in cui in lizza ci sarebbero delle donne, specie in quelli più importanti. Tra i nomi che sembrano dati per certi c’è quello di Antonella Polimeni , attuale Rettrice della Sapienza e tra le candidate. Secondo alcuni potrebbe essere presa in considerazione anche per il ministero della Salute, dove però non è improbabile che resti Roberto Speranza.