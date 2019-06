Come fare la valigia: trucchi e consigli

Mettetevi a tavolino e scrivete una lista ordinata di tutto ciò di cui avrete bisogno in viaggio, che comprenderà un numero preciso di top, gonne, biancheria a seconda dei giorni in cui starete via, oltre alle cose utili come gli occhiali da sole, i caricabatterie, le medicine, ecc.

Conservate la lista e perfezionatela viaggio dopo viaggio: vedrete che l'ansia di dimenticare qualcosa e lo stress nel fare la valigia svanirà come per incanto. Potete condividerla anche con i vostri compagni di viaggio, scambiandovi preziosi consigli pratici per viaggiare.