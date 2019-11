Fondi di caffè: per l’orto, la casa e la cura del corpo

editato in: da

Mille modi per riutilizzare i fondi di caffè

Se pensate che i fondi di caffè siano da gettare nell’immondizia vi sbagliate, possono essere usati in tanti modi diversi, in casa, nell’orto e per la cura del corpo. Ecco come.

Fondi di caffè: preziosi alleati della bellezza

I fondi di caffè si prestano a essere usati come scrub per un peeling esfoliante del viso e del corpo, basta mescolarli con dell’olio d’oliva per avere una pelle vellutata ed eliminare le cellule morte superficiali. Se li mischiate invece con olio di cocco e zucchero di canna, li massaggiate sulle zone interessate dagli inestetismi e poi sciacquate, diventano un ottimo rimedio anti cellulite. Il vostro problema sono i piedi gonfi e affaticati? Versate del caffè (non bollente) in una bacinella contenente dell’acqua calda, immergete i piedi e massaggiateli durante il pediluvio con i fondi di caffè, li rigenerete e ridurrete gli ispessimenti che si formano sotto pianta del piede.



Fondi di caffè per fertilizzare l’orto

Avete delle piante o dei fiori in casa oppure un orto o un giardino? I fondi di caffè sono perfetti per concimare e fertilizzare il terreno. Usateli per creare del compost dai rifiuti domestici, la loro presenza sarà peraltro utile nella compostiera per ridurre i cattivi odori. Un’informazione utile ai giardinieri esperti: i fondi di caffè rendono più acido il terreno, tenetelo in considerazione se avete delle piante acidofile.



Fondi di caffè in casa

Nel vostro frigorifero c’è cattivo odore? Mettete al suo interno una ciotola con i fondi di caffè, ridurranno gli odori indesiderati. Un altro uso che se ne può fare è quello di usarli come rimedio naturale per tenere lontane le formiche dalla dispensa o dalla casa, le formiche infatti non amano gli odori intensi come quello del caffè e ne stanno alla larga. Se ai fondi unite dell’aceto, il rimedio è ancora più efficace. Avendo un potere delicatamente abrasivo, i fondi di caffè uniti ai detersivi che usate normalmente, possono aiutare a rimuovere le incrostazioni e le macchie dal fornello. Dopo aver cucinato vi rimane sulle mani l’odore di ingredienti come aglio e cipolla? Non temete, basta strofinare le mani con i fondi di caffè per farlo andare via.