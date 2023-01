Si fidanza online con un uomo: dopo anni scopre che è una donna

Fonte: iStock Si fidanza online, scopre di essere stata ingannata

La storia di oggi arriva dall’Italia, e più precisamente dal sud del nostro stivale. È a Lecce che una donna, l’ennesima, è stata tradita e ingannata dalla persona alla quale aveva scelto di affidarsi e fidarsi, anche se solo virtualmente, diventando involontariamente la vittima di una truffa affettiva.

Di storie di mostri e di anime spezzate ne abbiamo ascoltate tante negli anni, e questo basterebbe a far suonare i campanelli d’allarme di tutti coloro che iniziano delle frequentazioni online. Ma quando è il cuore a comandare, nessun dubbio o sospetto lecito sembra poi così importante rispetto a ciò che si prova.

Così ha fatto anche questa donna originaria del Salento, che ha scelto di seguire il suo cuore, affidandolo poi a Valentino per anni, salvo poi scoprire che quell’uomo, in realtà, non era mai esistito. Al suo posto c’era una donna che la stava ingannando e che ora stata condannata per sostituzione di persona.

Per anni chatta con un uomo: era tutta una bugia

Poteva essere una favola a lieto fine, quella tra Annamaria (nome di fantasia) e il suo Valentino. Si erano conosciuti su Facebook, quasi per caso, quel giorno di tanti anni fa. Lui, 30 anni, aveva dichiarato di essere un commissario di polizia e di vivere a Torino. Sul suo profilo personale una sola fotografia, ma quella era bastata per fidarsi.

Valentino e Annamaria iniziano a chattare, e quella splendida complicità che si instaura si trasforma in qualcos’altro. Si sentono ogni giorno, si scrivono spesso e trascorrono ore al telefono per condividere la quotidianità. La voce di Valentino è delicata, e ricorda quella di una donna, ma è lui a svelare il motivo: il timbro di voce è cambiato a seguito di un’operazione fatta per rimuovere un tumore alla gola. Annamaria gli crede, del resto perché non dovrebbe farlo?

I due continuano a sentirsi, e i mesi diventano anni. La conoscenza resta virtuale, ma i sentimenti che nascono sono veri, almeno quelli nutriti dalla donna pugliese.

Un giorno per caso, sullo stesso social network che li aveva fatti conoscere, Annamaria vede la foto del suo Valentino. È proprio lui, ma il suo vero nome è Emanuele, non è un poliziotto ed è anche sposato. Insomma, è un’altra persona. La donna sceglie così di iniziare a indagare, e ben presto i terribili sospetti si trasformano in un’amara verità. Valentino non è mai esistito. Per anni Annamaria ha intrattenuto una relazione con una donna, una sua conterranea, di 53 anni.

Avrebbe potuto rinchiudersi nel suo dolore, nella frustrazione di essere stata raggirata e ingannata. Ma Annamaria non l’ha fatto e ha scelto di portare in tribunale il suo falso fidanzato. Dopo anni è arrivata anche la condanna.

La condanna

Ora Annamaria può chiudere definitivamente questo capitolo e lasciarselo alle spalle. La relazione online, durata dal 2014 al 2016, si è conclusa proprio in questi giorni con la condanna della donna che l’aveva ingannata. Si trattava di una 53enne originaria della Puglia, ma residente in Piemonte. È stato il Tribunale di Asti a condannarla con sei mesi di reclusione per sostituzione di persona ai fini del soddisfacimento sessuale.