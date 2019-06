Fedez, tappa a Milano al Carroponte

editato in: da

Continua il successo del cantautore rap Fedez, che dopo il doppio disco di Platino per il suo album “Pop-Hoolista” e il tutto esaurito in primavera del “Pop-Hoolista Tour” si appresta a girare tutta Italia con il nuovo tour estivo “Pop-Hoolista Summer Tour”.

Attesissimo l’appuntamento di martedì 23 giugno a Milano. Fedez torna nella sua città natale dopo il successo delle due date sold out al Forum di Assago (21 e 22 marzo) che hanno registrato oltre 26 mila spettatori. Questa volta l’appuntamento è al Carroponte (Sesto San Giovanni), suggestiva arena estiva per concerti all’aperto ricavata da un ex edificio industriale riqualificato e immerso nel verde. Il concerto si preannuncia ricco di ospiti e di sorprese. Il cantautore 2.0 ha infatti arricchito ancora di più il suo live con grafiche dai contenuti taglienti e satirici e nuove tematiche politiche e sociali raccontate come sempre attraverso la commistione di generi e linguaggi diversi.

Ad aprire lo show tre apprezzati artisti della scuderia Newtopia (label discografica di Fedez e J-Ax): Denny LaHome, Bushwaka e Weedo. Special guest dello show il pioniere del rap J-Ax, reduce dal grande successo dell’album “Il Bello d’esser Brutti”, certificato doppio disco di platino e socio fondatore con Fedez della label Newtopia. Sul palco anche l’artista multiplatino Francesca Michielin, che duetta sulle note di “Cigno Nero” (oltre 43 milioni di visualizzazioni su Youtube) e “Magnifico” (oltre 39 milioni di visualizzazioni su YouTube).

Inizio concerto previsto per le ore 20.30. I biglietti del Tour sono in vendita su ticketone.it



Con il suo quarto album “POP-HOOLISTA”, Fedez scala le classifiche conquistando il doppio disco di platino. Il singolo “Magnifico” feat. Francesca Michielin a soli 6 mesi dall’uscita (31 ottobre) è già doppio disco di platino e ad oggi conta oltre 36 milioni di visualizzazioni su You Tube. Con il singolo “L’Amore Eternit”, Feat. Noemi, (uscito il 27 marzo 2015), ottiene il disco d’oro e il videoclip su You Tube conta ad oggi oltre sei milioni e mezzo di visualizzazioni. Con i suoi ultimi due dischi Fedez ha ottenuto sei dischi d’Oro e undici di Platino.