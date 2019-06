Mentana fa il mea culpa nei riguardi dei figli, silenzio su Michela Rocco

editato in: da

A rendere pubblici aspetti della vita privata, ci pensa con una discreta frequenza sua moglie Michela Rocco di Torrepadula, che predilige Twitter per esternare paturnie e sofferenze legate alla dimensione coniugale. Stavolta, invece, Enrico Mentana ha affidato a un’intervista pubblicata su Chi la sua versione su una delle vicende sentimentali più chiaccherate del momento.

“Amo i miei figli, sono la cosa più importante per me”, ha detto il direttore del Tg La7. Mentana, di figli, ne ha ben quattro: Giulio e Vittoria, nati dal matrimonio con Michela Rocco, Stefano e Alice, frutto di precedenti relazioni. “Quantitativamente non sono un padre eccellente, ma qualitativamente sì”, ha dichiarato.

Sul versante matrimoniale, Mentana tergiversa. Preferisce non rispondere dopo le accuse ripetute della sua (ex?) moglie Michela Rocco, la quale non ha mancato di rendere pubblico il nome della nuova compagna di suo marito. Come noto, il direttore ha deciso di abbandonare Twitter.

“Faccio un punto d’onore a non partecipare a bagarre sui social. Ho sempre amato discutere tra le mura di casa. La vita privata ti possiede, non la padroneggi, soprattutto quando hai di fronte qualcuno più debole di te. Giornali e siti scrivono la qualunque. Non sarò io a dire chi ha torto o ragione”.