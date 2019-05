La D’Urso non va in onda: Milly e Mara fanno il pieno di ascolti

editato in: da

Grande successo per la Domenica In di Mara Venier, che si conferma la regina indiscussa di questa Domenica di Pasqua, complice anche l’assenza di Barbara D’Urso su Canale5. Non si può dire lo stesso per Maria De Filippi, che non riesce a far decollare il serale di Amici, anche per via della forte concorrenza di Milly Carlucci, che ha conquistato il pubblico italiano con la quarta puntata di Ballando con le stelle.

Un weekend ricco di successi per la Rai, che fa il pieno di ascolti grazie a due delle donne più celebri della televisione italiana. Tutto comincia dal sabato sera, quando Milly Carlucci riesce a conquistare il pubblico con una puntata di Ballando ricca di ospiti e sorprese. Al di là della tradizionale competizione, a scendere in pista sono state anche Simona Ventura, che ha stupito tutti con un’incredibile salsa adrenalinica, e Carolyn Smith, la giudice coreografa che è tornata in pista dopo la lunga lotta al tumore al seno.

Una performance molto attesa dal pubblico, che l’ha vista esibirsi a fianco di tutti i maestri di ballo del talent, al grido di “Io non mollo mai”. L’esibizione è stata stupefacente e commovente al tempo stesso, conclusasi in una standing ovation del pubblico e nella commozione di Milly Carlucci. “Grande donna, sei la nostra forza, la nostra stella“, ha concluso la conduttrice, invitando chiunque abbia problemi fisici o psicologici a non mollare mai. Una puntata di Ballando con le stelle che ha letteralmente schiacciato il serale di Amici, che si è dimostrato fiacco e poco emozionante. A nulla sono valse le critiche forte di Loredana Bertè o la presenza in studio di Renato Zero, che non sono comunque riusciti a conquistare il pubblico televisivo del sabato sera.

E il successo del weekend si conclude con la puntata di Domenica In nel pomeriggio di Pasqua. Per l’occasione, Mara Venier ha deciso di invitare nel suo salotto televisivo ospiti di grande rilievo: Paola Cortellesi, Claudia Pandolfi, Donatella Rettore, Vinicio Marchioni e Claudia Koll, giusto per citarne alcuni. A fare compagnia alla conduttrice si è aggiunta anche Elisa Isoardi, ex compagna di Matteo Salvini, che per l’occasione ha fatto da giudice ad una gara culinaria che ha visto partecipare alcuni personaggi dello spettacolo e della televisione, tra cui Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Insomma, con un cast di questo tipo sarebbe stato difficile non conquistare il pubblico, soprattutto considerando l’assenza di Barbara D’Urso, che tornerà con Domenica Live direttamente la prossima settimana.