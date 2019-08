Le donne arabe possono finalmente viaggiare da sole

editato in: da

Da oggi, le donne dell’Arabia Saudita possono viaggiare anche da sole, una conquista importante che segna un nuovo inizio.

Soltanto ieri, per le donne dell’Arabia Saudita, quello di viaggiare in solitaria era un sogno, non realizzabile, purtroppo. La legge infatti, imponeva che tutte coloro che volevano viaggiare, potevano farlo solo se accompagnate da tutori di sesso maschile, come il padre, il fratello o un figlio.

Oggi finalmente questa legge non esiste più e le donne arabe potranno spostarsi in autonomia e in solitudine. Il provvedimento, annunciato il 2 Agosto 2019, entrerà in vigore dopo 90 dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: le donne arabe dunque dovranno attendere poche settimane per vedere il loro sogno di viaggiare da sole, realizzarsi.

La legge vale per tutte le donne che hanno compiuto 21 anni e introduce anche altre interessanti novità, delle conquiste per l’universo femminile arabo.

Potranno ad esempio ottenere documenti familiari, richiedere il passaporto e registrare presso le istituzioni divorzi e nascite. Tutte queste attività prima, erano possibili solo in presenza di un uomo.

Il motivo per cui si è deciso di cambiare questa legge è da riscontrare nelle numerose pressioni internazionali fatte al Paese per far sì che le donne arabe godessero di tutti i diritti che le spettano.

Negli ultimi tempi infatti, si è registrato un aumento di donne saudite in fuga che hanno richiesto asilo politico altrove. Questa legge rappresenta un grande inizio, anche se sono molte le norme vigenti che limitano la libertà delle donne arabe.

Tra queste, l’impossibilità di sposarsi senza il consenso maschile o il fatto di non poter trasmettere la cittadinanza ai loro figli.

Tuttavia si tratta di un piccolo e importante passo verso una maggiore emancipazione. A confermare l’entusiasmo per questa vittoria è stata Reema Bandar Al-Saud, prima ambasciatrice donna negli Usa dell’Arabia Saudita.

C’è ancora molto da fare, ma passo dopo passo, le donne saudite stanno conquistando la loro libertà.