Michelle, lo sfogo

I fan di Michelle Hunziker possono dormire sonni sereni. La showgirl svizzera ha infatti smentito la crisi con Tomaso Trussardi. Le voci erano state alimentate da un triste post su Instagram che aveva allarmato la rete, facendo pensare prima alla morte improvvisa della cagnetta Lilly, e poi alla rottura col marito. Pochi giorni prima una lite furibonda in auto era stata documentata da Chi, e dato che due indizi fanno una prova magazine e quotidiani hanno subito gridato all’addio tra Tomaso e Michelle. Peccato che il secondo indizio fosse stato male interpretato.

Ci ha pensato la stessa Michelle a smentire prima la morte dell’adorata barboncina (fotografata mentre mangia il formaggio… più viva di così!), poi smentendo pure la crisi matrimoniale su Facebook: “Ciao a tutti! L’altro giorno ho postato un pensiero di vita,una considerazione e basta, su instagram. Mi dispiace che tutti abbiano pensato subito che io non stessi bene“.

“È estate, si guarda l’orizzonte e si diventa un po’ più riflessivi – prosegue mamma Michelle – Mi fà capire sicuramente il grandissimo affetto che c’è intorno a me. Ora però ci tengo a smentire le voci insistenti di crisi tra me e mio marito e la dipartita della povera lilly che stà alla grande! Hahahah…Va tutto bene!:-)) un abbraccio enorme e buona estate a tutti”.

Insomma, su casa Trussardi-Hunziker splende il sereno e se qualche nuvola compare all’orizzonte il vento è pronto a spazzarla via.

Ho tutto quello che desideravo e che nella vita per me è importante. Ho passato anni complicati, per tanto tempo ho macinato lavoro e stretto i denti perché volevo farcela, ora mi godo delle mie bambine, dell’amore di Tomaso, del lavoro che posso scegliere con cura. Sono felice.

Del resto Michelle ha già avuto modo di dire che Tomaso è l’uomo giusto per lei, quello che l’ha resa una donna migliore: “Lui da subito ha pensato a noi proiettati nel futuro. Ero io, semmai, che non riuscivo a crederci. E lui col suo amore e la sua determinazione mi ha aiutata a cambiare. Accanto a Tomaso mi sono resa conto che desideravo un uomo ma non ero capace di fargli posto: decidevo tutto da sola, da mia figlia alle vacanze, al lavoro… Tutto. Alcune relazioni si sono frantumate proprio perché chi mi stava accanto non poteva condividere con me alcuna decisione importante”.

Ma Trussardi è stato diverso, più forte e paziente: “Tomaso è stato forte, pieno d’amore e pazienza. Un giorno mi ha detto: ‘Michelle, io ti amo e per te ci sono. Voglio sposarti, voglio dei figli, voglio essere un riferimento anche per Aurora ma tu devi farmi posto, devi imparare a fidarti e a condividere, dammi una possibilità, smettila di fare l’uomo e di fare tutto da sola’. Mi viene ancora da piangere mentre lo racconto perché era il discorso che speravo di sentirmi fare. Per la prima volta nella mia vita ho sentito che non ero più sola e ho smesso di fare il soldatino”.