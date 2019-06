Contro i maltrattamenti sugli anziani: gli effetti benefici dell’abbraccio

editato in: da

Ecco di quanti abbracci abbiamo bisogno al giorno per essere felici

Un abbraccio di 20 secondi regala all’organismo buonumore e sollievo, con benefici riconosciuti anche dalla scienza.

“L’abbraccio è un potente simbolo di affettività e racchiude i valori chiave dell’ascolto e della personalizzazione della cura che ispirano ogni giorno i nostri operatori”, spiega Mariuccia Rossini, Presidente di Korian Italia, azienda leader nell’offerta di servizi per l’invecchiamento di qualità.

Quando dura almeno venti secondi, l’abbraccio produce un effetto terapeutico sul corpo e sulla mente. Vediamo in dettaglio quali sono i suoi benefici:

Aumenta la fiducia

È un gesto che racchiude in sé protezione e fiducia. Abbracciarsi contribuisce a migliorare il benessere emotivo e consolida le relazioni sociali, regalando una sensazione di vicinanza e affetto che attiva le endorfine, migliorando anche l’autostima.

Elisir di buonumore

Nel momento dell’abbraccio avviene uno scambio di energie positive tra le due persone. Il merito è dell’ossitocina, il cosiddetto ormone del buonumore. Ma non solo: abbracciarsi rafforza i legami e ci aiuta a sentirci protetti, amati e felici.

Antidolorifico naturale

Gli abbracci hanno un effetto terapeutico sul nostro corpo: sono in grado di alleviare il dolore, fungendo da antidolorifico naturale, come il sonno. E non solo. I benefici dell’abbraccio si riscontrano anche sul sistema nervoso e su quello immunitario: abbracciarsi ripetutamente, infatti, aiuta a rilassare i nervi e rinforzare le difese dell’organismo, allentando la tensione muscolare e proteggendoci da infezioni e malattie.

Alleato del cuore

L’abbraccio è un grande alleato per il nostro cuore: contribuisce a mantenere sotto controllo il battito cardiaco e il flusso del sangue, favorendo la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Abbracciarsi più volte durante la giornata aiuta ad abbassare la pressione sanguigna, riducendo i rischi legati all’ipertensione.

Infonde coraggio

L’energia scambiata durante l’abbraccio trasmette una grande forza d’animo: allontana le paure e ci aiuta a superare piccole e grandi difficoltà con uno spirito diverso. È stato provato che tenere tra le braccia una persona cara, un animale o anche un albero è utile per ricevere la forza che ci serve per affrontare ogni situazione con serenità: nessuno è abbastanza forte da non avere bisogno di un abbraccio.

Per queste sue virtù, in occasione della Giornata Mondiale contro i maltrattamenti sugli anziani, in programma il 15 giugno 2019, Korian Italia sostiene il progetto AbbracciAMOci per respingere ogni forma di violenza. L’iniziativa coinvolgerà tutte le 48 strutture del Gruppo (RSA, Case di Cura, sede amministrativa di Milano) su territorio nazionale con l’obiettivo di sensibilizzare il personale, gli ospiti ed i loro familiari attraverso una campagna di comunicazione emozionale.