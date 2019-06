Come trovare lavoro a New York

editato in: da

Trovare lavoro a New York? Impossibile. Rispondono in molti. Io invece dico, cosi per fare eco al famoso slogan sportivo, che “Impossible is nothing” – niente è impossibile. E quindi se mi avete seguito nella puntata precedente di questa rubrica, sapete che il primo passo verso il vostro sogno newyorkese è quello di imparare l’inglese come si deve.

Una volta superato questo step – che potrebbe benissimo avvenire direttamente nella Grande Mela – è il momento di buttarsi a capofitto nella ricerca vera e propria.

Ora, prima di parlare di resume, email di follow up, interviews a consigli concreti, permettetevi di fare una piccola premessa: cercare lavoro è un po’ come esercitare l’arte dell’innamoramento e della seduzione.

Mi spiego meglio.

Potreste approcciarvi all’ambito lavorativo come quando entrate un sabato sera in un bar cercando un partner che “vada bene” e che non vi faccia andare a letto da soli quella sera, oppure potete iniziare la vostra ricerca con lo stesso spirito e determinazione che avreste nel cercare di far innamorare di voi quella che considerate essere la vostra anima gemella.

Il passo quindi non è un buttarsi a occhi chiusi e naso tappato nella massa all’urlo “n’do cojo cojo,” ma al contrario pensare a come rendersi attraenti e appetibili agli occhi di una determinata persona con cui vorreste passare tutta la vita.

Parlando fuori metafora quindi: basta pensare che “voglio vivere a New York” ad ogni costo anche se questo vorrebbe dire fare lo sturacessi da Mc’Donalds.. Iniziate a chiedervi “perché voglio vivere a New York? Che lavoro voglio fare veramente a New York? Perché voglio fare questo lavoro a New York? Cosa mi attrae di questo lavoro a New York?”.

Esattamente come quando perdete la testa per una persona, e iniziate a chiedervi come sia potuto succedere e perché vi sentite cosi strani con la sensazione di farfalle nello stomaco. Immagino non vi imbarchereste a pie pari in una nuova vita con una persona che conoscete appena senza farvi alcune domande, no?

Allo stesso modo, non lascereste la vostra casa, la vostra famiglia, il vostro lavoro, per una vita a New York senza prima averci pensato su, no?

Iniziate a trattare il vostro desiderio di trivare lavoro a New York come fosse l’inizio di una bellissima storia d’amore che vorreste durasse per tutta la vita. Credetemi, la vostra prospettiva cambierà, e di non poco!