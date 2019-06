Troppo magra: la Biasi sconvolge la rete

editato in: da

Star troppo magre per essere belle

Vanta 890mila seguaci su Instagram, 180mila su Facebook: Chiara Biasi è una fashion blogger sempre più nota e quotata. Nata a Pordenone 25 anni fa, Chiara è seguitissima da giovani e giovanissime. Ma non è il suo gusto in fatto di moda che sta facendo discutere la rete: è il suo peso piuma che sta facendo scatenare followers e haters, che si dividono tra chi scrive “Sei bellissima” e “Sei uno scheletro“.

Le foto che la ritraggono al mare in Costa Brava parlano da sole: Chiara è magra, troppo magra. Bellissimi i costumi all’ultimo grido indossati dalla blogstar, peccato che le costole a vista e il bikini bridge non lo siano altrettanto. Chiara è sempre più sottile: #troppomagraperesserebella.

Piovono i le critiche: “Qui non si parla di costituzione ma si parla del cattivo esempio che da alle ragazzine che la seguono”, “Di viso sei stupenda, ma fisicamente stai un po’ esagerando. Veramente non è questa la bellezza”, “Se si butta pensate che i pesci potranno mangiare?”, “Guarda quanto è magra!”, “Mamma mia, fa senso”, “Si riconosce un fisico naturalmente magro da uno innaturalmente magro”, “Mangia compá”. E infine: “”Ma tu e Chiara Ferragni insieme li fate 50 kg?“. Anche la più nota collega bionda è stata di recente criticata per l’eccessivo dimagrimento.

In molti pronuncialo la parola anoressia. Quel che è certo è che qualche chilo in più la renderebbe solo più graziosa. E di sicuro sarebbe un esempio migliore per tutte le ragazzine che la adorano e che sognano di diventare come lei: magrissime e all’ultima moda.