Celebriamo il rossetto, oggi è la sua giornata

“Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettetevi il rossetto rosso e attaccate”. Lo diceva anche Coco Chanel e lei di stile era una che se ne intendeva.

Il rossetto è il migliore amico di una donna, dopo i diamanti ovviamente. Tanto da essere il cosmetico più venduto insieme al fondotinta e da avere una giornata interamente dedicata: oggi, 29 luglio, è l’International Lipstick Day, la Giornata Internazionale del Rossetto.

Una giornata per festeggiare il make up che da quasi cinquemila anni è il miglior alleato di bellezza di tutte le donne: dalle tonalità del rosso, simbolo di seduzione, a tutte le nuove nuance che richiamano i colori dell’arcobaleno, il rossetto non manca mai nella borsa delle nuove generazioni.

Simbolo di cultura, status e stile personale, il lipstick rimane una parte cruciale della collezione di ogni amante del trucco. Da Cleopatra alla regina Elisabetta I, il rossetto da secoli colora le nostre labbra rendendole più audaci, sexy e a prova di bacio. Tuttavia, nel corso degli anni, numerose sono state le controversie che hanno circondato il rossetto. Nel 1770 il parlamento britannico lo vietò definendolo un tentativo per ingannare gli uomini nel matrimonio, mentre in alcuni ambienti era associato alla stregoneria. Si dice anche che Sarah Bernhardt creò uno scandalo applicandosi il rossetto in pubblico.

Il rossetto, per molte donne, non è solo un accessorio ma è qualcosa di più intimo e profondo. La sua versatilità lo rende davvero unico e peculiare. Le diverse nuance, infatti, ci permettono di esprimere i nostri sentimenti e il nostro umore, inoltre, nulla completa un outfit come un labbro bello e audace.

Rosso, arancione, pesca, rosa, matte o brillante. Ad ognuna il suo rossetto. Ieri, oggi e domani. Non c’è niente che faccia sentire più femminili del nostro lipstick del cuore.

Lo sapevate che il rossetto ha anche un effetto terapeutico? Oltre a illuminare il viso e a donare luce agli occhi, il rossetto migliora anche l’umore. Il rossetto rosso, infatti, è il miglior anti-depressivo per risollevare l’umore, un rimedio per un boost di fiducia in sé stesse. Quindi non siate timide e indossate il vostro rossetto preferito, oggi più che mai!