Carolyn Smith e la lotta contro il tumore: come sta

«Ho tre tumori ma ho sospeso le cure»: l’annuncio di Carolyn Smith ha fatto preoccupare i fan. La giudice di Ballando con le stelle ha deciso di interrompere ogni tipo di trattamento fino alla fine del programma, e ricominciare la terapia il 13 giugno. Questa è la prima volta che la coreografa sceglie un periodo di pausa dai trattamenti invasivi che deve sostenere ma in questo modo riuscirà a terminare la sua avventura di giudice più in forma e senza troppi dolori. Poi, una volta finito il programma, riprenderà le cure per combattere come una vera guerriera.

Recentemente Carolyn Smith è stata ricoverata in ospedale per una trombosi al braccio che ha subito preoccupato i suoi fan. È durante un’intervista a Storie Italiane che ha ammesso che il brutto tumore con il quale sta combattendo si è espanso. Questa notizia terribile l’ha appresa prima di Natale 2018 e si è sentita cadere il mondo addosso ma non si è persa d’animo e ha cercato in tutti i modi di ascoltare il suo corpo e i suoi bisogni.

A scoprirlo sono stati i suoi due cagnolini, che una mattina l’hanno “aiutata” a scoprire in piccolo nodulo vicino l’ascella, giudicato maligno dai medici che l’hanno in cura. Carolyn ha già perso una sorella per un tumore e anche suo padre è morto per un cancro all’esofago. La Smith non è riuscita a partecipare al funerale, che si è tenuto a Londra, perché è stata operata lo stesso giorno: «Ho supplicato di spostarla per andare al funerale, i medici mi hanno detto che non sapevano se sarei riuscita ad arrivarci. Il funerale si è svolto all’una, la stessa ora del mio intervento. Per me è stato devastante, sono stata al funerale di tutti i membri della mia famiglia tranne mio padre. Per fortuna il prete, che conosco, ha registrato tutta la cerimonia e me l’ha mandata, così sono riuscita a vederla», ha raccontato a Domenica Live.

Carolyn Smith può essere considerata come un modello da seguire per tutti i malati di cancro che combattono per tornare a vivere come prima della tragica scoperta. Carolyn è prima di tutto una ballerina professionista, nata in Scozia e trasferita poi a Glasgow, cresciuta con la famiglia e molti immigrati italiani, e per questo è molto affezionata al Belpaese. Il cancro lo chiama “l’intruso“. Un intruso che non le ha impedito di vivere al meglio la sua vita.

A 58 anni Carolyn Smith lotta, e non accetta quelle persone che stanno affrontando la sua stessa sorte che si deprimono o non hanno speranze sul loro futuro. Lei stessa ha deciso di combattere il cancro con tutte le sue forze, aiutata anche dai suoi cagnolini (che ama più di tutti), dai suoi amici e dal suo secondo marito Ernestino Michielotto detto Tino, a cui è legata molto profondamente. Non intende nascondere la sua condizione, e per questo motivo pubblica molte foto sui profili dei social network a cui è iscritta per mostrare gli effetti della chemioterapia sulla sua persona.