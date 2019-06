Blasi e Totti emozionati alla prima comunione dei figli

editato in: da

Ilary Blasi tra Francesco Totti, figli e gossip

Ilary Blasi e Francesco Totti felici e visibilmente emozionati alla prima comunione dei figli, Cristian e Chanel (GUARDA LA FOTOGALLERY). Festa grande in famiglia in attesa delle nozze bis. I due diranno nuovamente sì dopo 10 anni di matrimonio.

Il tutto si è svolto sabato 16 maggio in una chiesa in via Veneto, nel cuore di Roma, stando a quanto riportato dal fan club ufficiale di Ilary Blasi. Nessun paparazzo o reporter indiscreto era presente alla cerimonia, anche se qualche foto è stata scattata grazie al forum dedicato alla presentatrice.

Ilary era elegantissima con un abito lungo, color salvia e una cintura oro intorno alla vita. I capelli raccolti in una treccia spettinata e ai lobi cerchi d’oro. Il bomber della Roma indossava un completo blu, come il piccolo Cristian, 9 anni. Mentre Chanel, 8 anni, sfoggiava un vestitino bianco, a balze, proprio come vuole la tradizione.

Dopo la funzione religiosa e gli scatti di rito, dove Ilary, mamma dolcissima, è visibilmente felici per i suoi due piccoli, grande festa con parenti e amici. O meglio un doppio party, visto che i festeggianti erano due, in un ristorante sulla Laurentina.

Una giornata, dunque, piena di allegria che i bimbi, ma anche i genitori, ricorderanno con gioia. Anche se adesso gli occhi sono puntati su un’altra impegnativa cerimonia che vede come protagonisti direttamente Totti e la Blasi che da poco ha compiuto 34 anni: il loro secondo matrimonio. E questa volta a portare gli anelli saranno proprio Cristian e Chanel.