E’ finita tra Raz Degan e Paola Barale

Amori vip finiti: coppie scoppiate

Tanti anni d’amore, tanti viaggi. Una vita insieme, ora la separazione: Paola Barale e Raz Degan si sono detti addio. E’ la stessa Barale ad annunciarlo su Facebook, con un commovente annuncio, accompagnato a una foto che ritrae l’ex coppia insieme (la potete vedere nella gallery): “Questa è una foto che mi piace molto. Non ritrae un semplice bacio tra due persone che hanno una relazione. ma, per me, ritrae esattamente quello che io e Raz siamo stati per tutti questi lunghi anni. Credo che più di tutto ci abbia unito la passione, passione per chi eravamo. Sono stati anni travolgenti dove insieme siamo cresciuti e il nostro amore si è trasformato. Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti. Capita, nella vita , ad un certo punto. Non è giusto accontentarsi di un sentimento che ha perso di vivacità e colore. Ora posso scostarmi i capelli davanti agli occhi… Tutto può sempre accadere”.

La loro storia inizia nel 2002. All’epoca la Barale aveva alle spalle un matrimonio finito, col ballerino Gianni Sperti. Lo lasciò per Raz e da allora hanno fatto coppia fissa. Con alti e bassi, certo. Come nel 2008 quando si lasciarono temporaneamente. Lui ha avuto una storia con la vedova Taricone, Kasia Smutniak. Poi tornò da Paola.

Nessuno dei due ha mai voluto figli. Ma la Barale il matrimonio lo sognava, lo desiderata. “Adoro i figli degli altri, vivo circondata dai cani, ma non me la sentirei di cambiare vita – disse la Barale a Grazia – Sulle nozze Raz non ci sente. Io gliela butto là ogni due per tre. Gli dico ‘Guarda bello che sono una donna da sposare‘, ma lui niente. Io credo nel matrimonio. I figli invece non li ho mai voluti. Se in Italia dichiari di non avere l’istinto materno ti saltano tutti addosso, ma io voglio essere sincera”.

Oggi rimane un grande affetto e rispetto reciproco. Poco tempo fa a Verissimo Raz Degan disse: “Paola ha una grande nobiltà d’animo. Non cerca mai di essere diversa da quello che è. E’ una donna trasparente, forte, modesta e onesta e, anche se lei non lo sa, è anche molto saggia”.