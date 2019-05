Amici 18, Loredana Bertè furiosa per l’eliminazione di Valentina. Scatta la proposta

editato in: da

Non accenna a fermarsi la rivoluzione di Loredana Bertè, ribattezzata da Bertèguevara, nel serale di Amici 18. Dopo la quinta puntata della trasmissione, la cantante ha pubblicato un comunicato sulla pagina ufficiale Instagram del programma. Al centro della proposta c’è Valentina, eliminata a sorpresa sabato sera. Loredana Bertè ha chiesto alla produzione che la ragazza possa fare una sfida diretta con Mameli sabato prossimo, e che sia il pubblico a scegliere chi deve lasciare il talent attraverso il televoto.

Il testo del comunicato ha spiazzato tutti. Questa la proposta della cantante: “Voglio una sfida diretta, giudicata solo dal televoto, tra Mameli e Valentina. Voglio che il pubblico si pronunci e che non venga fatto un passo avanti senza averlo consultato“. Loredana Bertè spinge per questa soluzione dopo la scelta dei sei professori che hanno preferito Mameli, cantante dei Bianchi, a Valentina, ballerina dei Blu. Una decisione che non è piaciuta alla Bertè che ha preso le distanze dai colleghi.

Secondo la cantante si è votato senza coscienza e solo per cercare facili consensi: “Ho sbagliato a voler dare un po’ di fiducia alla commissione, perciò ora voglio correre ai ripari. Non mi faccio fregare più, anzi rilancio!”. La Bertè, dunque, ha chiesto ufficialmente che ogni singola sfida della prossima puntata sia giudicata dalla gente da casa, con l’intera giuria (lei inclusa) impossibilitata dall’esprimere una preferenza: “A causa di una commissione interna che sembra senza coscienza e in cerca di consensi facili, è uscito ancora un vero talento: Valentina. Il pubblico che si è espresso anche attraverso i social e ha dimostrato di essere d’accordo con me. Ieri sera mi sono alzata da quella sedia con il rimorso di aver accettato che fosse tolto il televoto nella seconda manche; nella mia ingenuità ho voluto ridare un po’ di fiducia alla commissione. Ho sbagliato e voglio correre ai ripari perché questa è la seconda volta”.

La seconda chance per Valentina è la possibilità di affrontare in una sfide diretta proprio Mameli, una scelta che potrebbe far storcere il naso agli altri allievi che sono stati estromessi e non hanno avuto la stessa opportunità. La giudice del serale, a tal proposito, ha precisato: “Ho già consegnato due buste, una se il pubblico preferirà l’esibizione di Mameli, l’altra se voterà per quella di Valentina“. La cantante ha fatto sapere che entrambe le buste saranno aperte in diretta soltanto dopo aver scoperto chi sarà il vincitore di questo confronto secondo i telespettatori. Loredana Bertè conclude così il suo comunicato: “Fidatevi di me e seguitemi fino alla fine, io sono dalla parte del talento. Giuria preparatevi, e pubblico votate con coscienza”.