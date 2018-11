Amici 18, chi sono i 19 allievi della scuola di Maria De Filippi

editato in: da

Riapre i battenti la scuola di Amici di Maria De Filippi. Appuntamento alle ore 14.10 di sabato 17 novembre per la 18esima edizione del talent show più seguito in Italia. Diciannove i giovani che compongono l’accademia, suddivisi tra 12 cantanti e 7 ballerini, pronti a sfidarsi per raggiungere la fase finale, seguendo i consigli dei professori, tra i quali spiccati tre nuovi arrivi: Timor Steffens per il ballo e Alex Britti e Stash per il canto.

Tre banchi sono già stati assegnati, con maglia nera consegnata a Giordana Angi e Tish per il canto e maglia rossa a Miguel Chavez per il ballo. Tutti gli altri dovranno invece lottare per un posto in classe ed ecco la lista completa dei partecipanti ad Amici: