Addio a Maria Perego, la creatrice di Topo Gigio

editato in: da

Aveva 95 anni e stava preparando un grande e sorprendente ritorno in televisione, che purtroppo non vedremo mai. Il mondo intero dice addio a Maria Perego, l’artista poliedrica che ha creato il personaggio di Topo Gigio.

Autrice televisiva ed esperta di animazione, Maria Perego ha dato vita a quel tenero tormentone, “strapazzami di coccole”, che ci ha tenuto compagnia per anni, rallegrando l’infanzia di tutti noi.

Insieme a suo marito Federico Caldura, Maria aveva inventato quel topo biondo e dai grandi occhi azzurri che attraverso le apparizioni in tv, in pochissimo tempo era diventato un vero e proprio compagno per grandi e piccini.

Correva l’anno 1959 e, ispirandosi al più noto Topolino, la Perego diede vita al suo Gigio: più di un personaggio televisivo, diverso da un cartone animato, con un carattere proprio che lo rendeva straordinariamente alla mano, innocente e amabile.

L’intuizione dell’autrice, attiva in Rai già dal 1954, arrivò dopo una serie di creazioni di personaggi di cartapesta, esperimenti però che non convincevano la donna. Poi è arrivato Topo Gigio, un pupazzo con meccanismi complessi per l’epoca, che si muoveva grazie ad animatori vestiti di nero che lavorando dietro le quinte di un apposito teatrino, si mimetizzavano sullo sfondo ed erano perciò invisibili quando il tenero pupazzo compariva in tv.

L’esordio televisivo risale al 1961, quando apparve in Carosello, come testimonial di punta della pubblicità dei biscotti Pavesini. Quello stesso anno Gigio entra ufficialmente nelle case degli italiani con il film Le avventure di Topo Gigio diretto da Federico Caldura e Luca De Rico.

Da quel momento in poi, non ci è voluto poi molto affinché quel buffo pupazzo conquistasse letteralmente il cuore delle famiglie italiane: un personaggio semplice ma sincero, profondo e coinvolgente.

Lei, la sua mamma, lo ha portato con sé ovunque senza mai lasciarlo solo. La Perego infatti ha girato il mondo partecipando a show televisivi in tutto il globo, dagli Stati Uniti al Giappone.

Un successo straordinario che nel 1974 ha portato il topino sul palco di Canzonissima, insieme a Cochi e Renato e a Raffaella Carrà.

Ma Topo Gigio non è stato soltanto un personaggio televisivo, è stato un vero e proprio compagno di merende e di pomeriggi spensierati che ci ha fatto sognare, crescere. Lo è stato per noi, lo è stato per lei.

Maria Perego infatti proprio negli ultimi tempi stava lavorando al ritorno di Topo Gigio su Rai Yoyo, atteso il prossimo anno. La Rai porterà avanti il suo lavoro per omaggiare e celebrare un pezzo di infanzia di tutti noi.