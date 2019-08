Zeppe, jeans e maglia: come mixare questi tre capi

editato in: da

Questa settimana rispondo a Donatella, che mi ha chiesto qualche idea di stile casual e informale in cui mixare tre pezzi base: jeans, zeppe e maglie. Non conoscendola di persona, quindi non sapendo quali sono i suoi punti di forza e di debolezza, mi sono limitata a darle delle idee di look che possano essere valide un po’ per tutte. Eccole qui!

Zeppe, jeans e maglia: look bon ton

Con questi tre semplici capi, i look che si possono realizzare sono diversi. Se vogliamo adottare uno stile un po’ bon ton, basterà indossare una maglia più assimilabile ad una blusa, in tessuto leggero e svolazzante, magari con qualche inserto in pizzo o macramè, perfetto per l’estate. I colori neutri rendono tutto l’insieme più omogeneo e sobrio. Per quanto riguarda le zeppe, potete anche optare per una versione in rafia, più bassa e portabile.

Zeppe, jeans e maglia: un tocco di colore

Perchè non aggiungere al look un tocco di colore? Dal momento che le zeppe estive per antonomasia sono quelle in rafia allacciate alla caviglia e ne esistono di tantissimi colori diversi, perchè non optare per un colore forte che stacchi? Il rosso funziona sempre, soprattutto se abbinato ad accessori neutri come una borsa in paglia.

Zeppe, jeans e maglia: grintose

Se vi piace invece un look più rock, sopra la maglia o la blusa, potete indossare un chiodo in pelle: è quel tocco grintoso che non stanca mai e che andrà benissimo anche fino alla fine dell’estate, quando l’aria serale sarà più frizzante.

Zeppe, jeans e maglia: con le righe, un classico

Se invece amate i look più classici, allora quello che fa per voi è la maglia a righe, o marinière, perfetta con la combinazione jeans e zeppe in rafia. Abbinatela ad accessori piccoli e neutri, come una tracolla color nude o una borsa in paglia tonda: pronte per Saint Tropez?