Woolrich Outdoor Foundation: ripagare il Pianeta

editato in: da

Restituire all’ambiente duecento anni di ispirazione, contribuendo alla salvaguardia di foreste, mari ed ambiente urbano. Woolrich è il più antico marchio americano di abbigliamento outdoor e ha scelto la strada della gratitudine sostenibile verso la principale fonte di ispirazione del brand: il Pianeta.

Nasce così Woolrich Outdoor Foundation, un progetto ambizioso in collaborazione con 1% for the Planet, l’associazione che aiuta a finanziare le organizzazioni ambientaliste.

Attraverso questo nuovo progetto, Woolrich vuole proteggere e salvaguardare gli spazi outdoor per le community di tutto il mondo.

In partnership con 1% for the Planet, Woolrich devolverà l’un percento dei ricavati (dei negozi monomarca ed e-commerce) a sostegno di progetti ambientali per tre grandi temi: la Riqualificazione degli spazi urbani, la Protezione delle Foreste e la Salvaguardia delle coste.

Le donazioni di Woolrich verranno distribuite per il 50% in contributi monetari e per il restante 50% in prodotti, ore di volontariato, servizi o attività pubblicitarie e di comunicazione.

Con un investimento previsto di 3 milioni di dollari per i primi tre anni, WOOLRICH OUTDOOR FOUNDATION sposa la grande causa della sostenibilità ambientale e sociale.

Il suo sostegno è rivolto a garantire benessere mentale e fisico alle comunità più vulnerabili attraverso progetti di riqualificazione urbana, alla lotta contro il riscaldamento globale attraverso progetti di riforestazione e protezione delle foreste nel mondo, alle organizzazioni attive nella difesa dell’ambiente costiero, così come ad attività educative per formare cittadini più consapevoli e responsabili della sostenibilità.

Woolrich Outdoor Foundation è una strada straordinaria per ripagare e proteggere l’ambiente.

“ È importante per noi ripagare le persone e il pianeta che ci hanno ispirato e hanno contribuito a costruire il nostro brand, ed è per questo che abbiamo deciso di devolvere l’1% delle nostre vendite dirette per finanziare importanti progetti ambientali attraverso la partnership con 1% for the Planet.

Lavorando insieme possiamo donare, fare volontariato e fornire attivamente servizi per assicurare e creare un futuro più luminoso e più sostenibile “, come dice Stefano Saccone, CEO di Woolrich.