Angeli di Victoria’s Secret: meglio veterane o esordienti?

editato in: da

La sfilata di lingerie più attesa dell’anno è andata in scena la notte di martedì 10 novembre a New York. Victoria’s Secret ha portato in passerella i suoi 47 “Angeli” (GUARDA LE FOTO>>>), veterane contro esordienti. Tra le prime Alessandra Ambrosio e Adriana Lima. Tra le new entry anche Gigi Hadid, selezionata al casting all’ultimo minuto dopo le polemiche sulle sue forme ritenute un po’ troppo abbondanti. Per il marchio americano di lingerie si tratta del ventesimo anniversario da quando ha portato in passerella i primi Angeli.

La sfilata è un evento di moda molto atteso e famoso – le modelle che sfilano per Victoria’s Secret vengono definite “angeli” – e quest’anno è arrivato alla ventesima edizione; per l’occasione hanno sfilato in totale 44 modelle, tra cui i 15 “angeli ufficiali”, cioè le testimonial del marchio: le più famose sono Adriana Lima (dal 2000), Alessandra Ambrosio, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Sara Sampaio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jac Jagaciak, Jasmine Tookes e Kate Grigorieva. Si è parlato moltissimo anche di Gigi Hadid e Kendall Jenner, che ieri hanno sfilato per la prima volta per Victoria’s Secret.