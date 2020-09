editato in: da

La 77ma Mostra di Arte Cinematografica di Venezia si avvia alla sua conclusione. Ecco qui una carrellata (con relativa pagella) dei look più belli della Kermesse!

Venezia ’77, la mia pagella dei best look: Cate Blanchett in Alexander McQueen

Lei, la divina Cate, the Queen anche della sostenibilità: ha recuperato questo corpetto usato ai Bafta 2016 e lo ha abbinato ad un paio di pantaloni, dopo aver sfoggiato la sera prima un altro abito già indossato su un altro red carpet. La prova vivente che quando si ha classe, non serve altro! Voto 10, con una lode speciale per l’attenzione verso la causa della moda sostenibile.

Venezia ’77, la mia pagella dei best look: Tilda Swinton in Chanel

Per mettersi certe cose senza il rischio di cadere nel ridicolo, bisogna essere Tilda Swinton, che ha illuminato il red carpet con questo look Chanel. Cosa mi piace più di tutto? Le scarpe: da mettere in una teca in salotto per il solo gusto di guardarle! Voto 9.

Venezia ’77, la mia pagella dei best look: Vanessa Kirby in Valentino

La protagonista di “The Crown” ha sfoggiato una mise più azzeccata dell’altra, sia sul red carpet che sul photocall: linee sempre semplicissime, tagli puliti e sobri. In una parola, l’eleganza della semplicità! Voto 9.

Venezia ’77, la mia pagella dei best look: Anna Foglietta in Etro

Devo dire che Anna se l’è cavata molto bene, anche lei sia sul red carpet che sui look da giorno (uno più giusto dell’altro). Glitter sobrio e senza strafare, scollatura che la valorizza, strascico non esagerato. Composta e raffinata. Voto 9.

Venezia ’77, la mia pagella dei best look: Vanessa Incontrada in Dolce & Gabbana

Splendida Vanessa! Il modo perfetto di valorizzare un fisico morbido, senza fasciarlo, senza scollarlo, ma valorizzandolo in modo semplice. Anche trucco, parrucco e gioielli sono perfetto. Mi è piaciuta un sacco! Voto 9.