Partiamo dal presupposto che lei, a me, piace da matti: è spumeggiante, sorridente, briosa… e poi, dopo la cover in cui ha posato senza veli per veicolare un messaggio body positive, per me è proprio una spanna sopra. Sto parlando di Vanessa Incontrada, fisico curvy messo (quasi) sempre in evidenza nel modo giusto e soprattutto senza mai nasconderlo, ma esaltandolo in modo femminile! Ecco la mia pagella dei suoi look.

Vanessa Incontrada, la pagella dei suoi look: in rosso a Venezia

Partiamo dalla scelta del colore: un rosso luminoso, adatto al suo incarnato solare. Poi, passiamo all’abito: Vanessa ha usato in modo esemplare un gioco di drappeggi e asimmetrie che hanno sottolineato la sua femminilità esaltando le sue curve, senza strizzarle, né mortificarle. La trovo davvero bellissima, uno dei look meglio riusciti del Festival di Venezia di quest’anno. Voto 9

Vanessa Incontrada, la pagella dei suoi look: in marrone ton sur ton

Il fatto di scegliere colori ton sur ton, dà continuità cromatica alla figura, slanciandola. In più Vanessa ha optato per una blusa scollata, che apre il décolleté valorizzandolo senza renderlo volgare. Anche la gonna, per quanto sia una gonna in pelle, non tira e ha una lunghezza perfetta per poter essere indossata con le décolleté. Voto 8.

Vanessa Incontrada, la pagella dei suoi look: floreale

Ecco, qui si poteva fare meglio: la fantasia a fiori grandi tende ad allargare e il décolleté così chiuso ha poca aria. Basti vedere il confronto con la foto sopra: vedete come la scollatura soffoca meno e dà luce a tutto il look? Anche la lunghezza della gonna non aiuta, perché il midi tende ad accorciare la figura: peccato: voto 6.

Vanessa Incontrada, la pagella dei suoi look: con pantalone palazzo

I pantaloni palazzo sono tra i migliori amici di un fisico curvy: non fasciano, possono essere indossati con i tacchi (e quindi slanciano la figura), possono essere portati a vita alta e quindi alzano il baricentro (slanciando ulteriormente). Anche la combinazione con la camicia in microfantasia funziona. Anche qui, vedere la differenza tra una fantasia piccola e una grande, rispetto alla foto sopra? Brava Vanessa: voto 7 e mezzo.