Un’eleganza nuova per Prada

editato in: da

Un’eleganza nuova, al confine tra il vintage anni ’40 e le tendenze più attuali: questa è la collezione FW 20-21 di Prada, che sigla una serie di capi pensati per la donna contemporanea sempre al passo coi tempi.

A colpo d’occhio è impossibile non focalizzarsi sull’austerità dei capi: colori cupi che ruotano in una palette di tonalità profonde e scure, giacche strutturate e sagomate, gonne midi e abiti seriosi che raccontano una femminilità composta e impostata.

Basta, però, andare oltre il confine del visibile per accorgersi che la nuova generazione di donne raccontata da Prada, in realtà, sa librarsi anche in una nuova leggerezza che si esprime attraverso una cascata di frange che ricopre il cappotto lungo, attraverso le seducenti trasparenze dei completi in seta, le gonne con tagli e gli effetti di luce sull’abito midi realizzato in tessuto shining.

L’autunno-inverno firmato Prada è delle donne capaci di prendere in mano il proprio destino mixando perfettamente due anime, quella frivola e sbarazzina con quella più austera e rigorosa. Senza rinunciare al tocco di classe di accessori glamour come borse rigide, calzini in cotone traforato e cerchietti con dettagli sparkling.