Una sfilata proiettata al futuro per Sportmax

Quando si parla di abiti per Sportmax, non ci si riferisce solo alla stoffa e ai modelli, ma al messaggio che portano tra i tagli, i dettagli e la scelta di uno stile.

Per la collezione della prossima stagione fredda, A-I 2020/21, Sportmax si ispira ad un mondo immaginario intenso e proiettato in un’era moderna ed ipertecnolofica, un’esigenza nata dall’urgenza di confrontarsi con un futuro avveniristico, ma con la necessità, allo stesso tempo, di ritrovare il contatto con il sé profondo.

E tanto lo sguardo al futuro è azzardato, tanto quello dato con timidezza alla nostra interiorità è intimo e dolce.

E da questo scontro, nasce un dialogo che porta alla scoperta reciproca. Questa collezione rappresenta proprio questo incontro, che porta l’impronta di uno stile tra un mood strutturato, quasi spaziale negli accenti e la dolcezza di silhouette femminili.

Da dove partire tra le tante proposte? Ma da un fiore all’occhiello del brand: i capispalla!

Cappotti e mantelle

C’è un ritorno alla mantella, dagli anni ’80 torna riadattata non solo al presente, ma anche al futuro.

Anche cappotti e giacconi sono stati ridisegnati, arricchendoli con abbottonature inconsuete e spalle abbondanti, da colli staccabili e da passanti décor.

Giacche

Le giacche scelgono spesso volumi compatti, accostati alla figura, da abbinare a gonne corte, oppure a pantaloni a vita alta, leggermente svasati sul fondo.

Pantaloni

Gli stessi pants & skirts sposano la classe sbuffante di delicate camicie in seta, con piccole ruches plissettate sul davanti.Affascinano le sovrapposizioni di gilet e corpetti nelle varianti in faux leather in tinta unita o in silver, appoggiati a fluidi abiti di seta e maglia.

Pelle ed eco-pelle

Per la prossima stagione non potremo fare a meno della pelle, sarà protagonista dei nostri abiti come non mai: top, tute, gonne e pantaloni… siete pronte? Naturalmente anche in versione eco.

Completi e abbinamenti

Elemento ricorrente, sono poi i completi coordinati, con cappotto e gonna realizzati utilizzando lo stesso tessuto. Le soluzioni sartoriali che interpretano il mondo smoking, anche nella versione abito-giacca con i revers di satin.

Insomma, un inverno al MAX anzi… SPORTMAX!