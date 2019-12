Una moda da favola, raccontata in passerella

editato in: da

Vi è mai capitato di pensare che gli abiti delle passerelle siano proprio da favola? Beh, a me sì e abbastanza spesso! In questo post mi sono divertita a trovare delle somiglianze tra gli abiti proposti nelle ultime sfilate Haute Couture e prêt-à-porter e quelli di eroine di romanzi o cartoni animati. Ecco qui la mia moda da favola!

Moda da favola: Elsa di Frozen per Elie Saab

Se la modella fosse stata bionda e avesse avuto la treccia, avrebbe potuto essere Elsa, l’eroina di “Frozen“! Elie Saab ha creato una vera principessa dei ghiacci, con tanto di fiori di neve e maniche di velo.

Moda da favola: le scarpette di Cenerentola

Ok, Cenerentola le aveva di cristallo… ma se fosse stata una Cenerentola moderna avrebbe sicuramente scelto queste décolleté di Miu Miu in raso azzurro bordate di strass. Non sono meravigliose?

Moda da favola: Aurora per Fendi

Anche qui, se la modella fosse stata bionda, avrebbe potuto essere Aurora, la Bella Addormentata, quando le fate si divertono a cambiarle il colore dell’abito da rosa ad azzurro! Solo che qui si tratta di un preziosissimo abito di Haute Couture di Fendi.

Moda da favola: Dorothy e le scarpette di rubino (di Prada)

Alzi la mano a chi non è venuta in mente Dorothy de “Il Mago di Oz“ quando ha visto queste meravigliose décolleté tempestate di cristalli rossi? Altro che pantofole di rubino: Dorothy qui se ne va a passeggio con un accessorio super glam.

Moda da favola: Mary Poppins by Dior

Questo outfit della sfilata Dior mi ha fatto venire in mente la tata più famosa del mondo, la mitica Mary Poppins. Un po’ per il cappellino da pescatore, un po’ per la cintura in vita, un po’ per la camicia con il colletto. Non trovate?

Moda da favola: Belle per Zuhair Murad

Qui la modella ha anche i capelli del colore giusto: è Belle di “La bella e la bestia“, nel suo abito dorato del ballo! Ok, forse Belle era un po’ meno scollata e leopardata, ma il colore e l’effetto gold ci sono!