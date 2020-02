Un San Valentino in punta di piedi

editato in: da

Le scarpe cool per San Valentino?

Innamorarsi a San Valentino? Ancora meglio se lo si fa in punta di piedi, sfoggiando la scarpa giusta, quella capace di rendere sensuale e super femminile qualunque outfit.

Per accendere la seduzione nella notte più romantica dell’anno basta indossare un paio di tacchi per sentirsi già più sexy e sicure di sé.

Se poi sono rosse come le pumps in velluto e pelle con tacco a stiletto, ancora meglio.

E se il vostro è un amore deluxe, le iconiche scarpe dalla suola rossa di Chirstian Louboutin sono sicuramente il vezzo migliore da indossare per un appuntamento a due davvero speciale. Oltre alla classica décolleté nera, tra i modelli di punta della collezione autunno inverno 2019-2020 c’è sicuramente la scarpa in pelle bicolore che sfuma dal nero della punta fino al rosso che evidenzia la parte posteriore del piede e il tacco: perfetta per un look d’effetto e ultraglam.

Per le più grintose, l’idea migliore per stuzzicare la fantasia del partner è quella di fasciare il piede con stringhe e lacci che evocano una sensualità più irruente e impetuosa, ma senza rinunciare al romanticismo della festa degli innamorati: il mix giusto è tutto racchiuso nelle forme avvolgenti e nelle note romantiche del sandalo Danse Du Feu di Giuseppe Zanotti, realizzate in pelle scamosciata e ricoperti di rose rosse, per aggiungere un tocco scenico alla vostra serata.

Look romantico e d’impatto anche per le décolleté GV Signature di Versace, una scarpa iconica a punta, in vernice con tacco alto e stampa all-over, raffigurante la firma autografa di Gianni Versace.

E se i tacchi proprio non fanno per te ma vuoi comunque sentirti stupenda e sensuale, non temere. La proposta shoes di stagione offre moltissimi spunti. Come i sandali flat di Giuseppe Zanotti, ad esempio, caratterizzati da grandi fiocchi di seta che non solo richiamano le silhouette degli abiti couture, ma ricordano lo stile burlesque così esageratamente femminile.

Maxi fiocco protagonista anche sulla Zaza Red Velvet in velluto rosso di Lena Erziak, che punta a conquistare con l’abbinamento del rosso passione al tessuto che più di tutti racconta la seduzione dell’amore. E se ami i bagliori luminosi, e vuoi rendere la scarpa protagonista indiscussa del tuo outfit, allora lasciati sedurre dallo stiletto rasoterra di Linea Rosa che, in occasione di San Valentino, si è ispirata all’omaggio floreale per eccellenza: la rosa.

Il cinturino della scarpa è ricoperta di spine borchiate mentre in punta di décolleté sboccia una rosa in metallo illuminata da un pistillo di strass. Tutte e tre le proposte sono disponibili anche in versione high con tacco a spillo.

Infine, per chi ama la comodità e non rinuncia alle sneakers nemmeno a San Valentino, ecco il modello Sizey di Premiata. Una scarpa dannatamente fashion con combinazioni di colori che le rendono assolutamente cool!