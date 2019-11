Un maglione chic per scaldarci durante le feste natalizie

editato in: da

Eccolo dicembre, in questo mese sono concentrate cene, festeggiamenti ed eventi, più che in ogni altro periodo dell’anno.

A volte però, non è facile gestire il look sia di giorno, che di sera, ma con i giusti accorgimenti si può essere perfetti in ogni occasione.

A volte infatti, basta un paio di pantaloni neri di taglio classico abbinati ad un maglioncino con il collo a V giusto e lo stile easy cede il posto al glamour.

La maglieria rivoluziona il look e si sposa perfettamente agli accessori sia basic, che eccentrici.

Vediamo nel dettaglio i mille e più maglioni da indossare il prossimo mese:

Christmas Sweaters

Non chiamateli così, perché i christmas sweaters e cioè i maglioni natalizi, sono entrati ormai a pieno titolo nel nostro guardaroba delle feste. Alcuni modelli sono più eccentrici di altri, certo, ma hanno sempre quel tocco ironico e colorato non ha mai fatto male a nessuno. E poi vi accorgerete che le occasioni per indossarli saranno davvero tantissime: dall’aperitivo organizzato per lo scambio dei regali, alla cena con i colleghi per farsi gli auguri, fino al classico pranzo del venticinque con la famiglia. Insomma, il maglione, in lana o cashmere, è sicuramente il capo più usato e a volte sfruttato del guardaroba femminile.

Dai modelli più puliti da indossare al lavoro, a quelli sofisticati che dettano tendenza, ne esistono di ogni tipo:

Overesize:

Per un look comodo, ma allo stesso tempo stiloso, i maglioni oversize rendono immediatamente calda e avvolgente la sensazione di chi li guarda e di chi li indossa.

Ampi, quasi rubati all’armadio del guardaroba maschile, si indossano con pantaloni ampi per un look oversize o in modo più semplice, con pantaloni a sigaretta o doppia pelle, per creare un bellissimo contrasto. Una tip in più? Si può portare con sotto una camicia larga, very cool! Naturalmente possiamo abbinati a dei leggins, anche in ecopelle o ai jeans slim, per incontri informali a pranzo o nel pomeriggio, tra giochi a carte e un buon dolce da mangiare in compagnia.

Cardigan:

Tornato di gran moda, in cardigan viene spesso indossato sugli abitini dalle spalline sottili o sulle camicie, per un look più androgino. In ogni caso il cardigan è il migliore amico di tutte le freddolose e quest’anno è anche uno dei trend autunno/inverno 2019-20.

Girocollo e a V

Il maglione più IN di stagione è anche il maglione più TIMELESS, senza tempo tra tutti è solo un, il modello dolcevita. Avvitato, avvolgente e a collo alto, ormai i capo dolcevita è decisamente un must have anche tra le fashioniste. Elegantissimo se indossato da solo, anche su un semplice paio di jeans, diventa attualissimo sotto ad un blazer oppure un gilet, come vogliono le ultime tendenze. Per chi non sopporta il collo alto, c’è la variante a V, sempre minimal e più leggero, anche per una cena al caldo di un caminetto.

Logomania

Il trend del lettering non accenna a scomparire. Lettere, frasi, motti, scritte e loghi si trovano su borse, scarpe, giacche e naturalmente, anche su felpe e maglioncini. Giovani e sbarazzini, si indossano in look sportivi da giorno: must se indossati con pantaloni in eco pelle!

Maglioni per la sera

Per la sera e la notte magia delle feste, puntiamo ai maglioni illuminati da strass, cristalli, fiori ricamati: perfetti per gli incontri più importanti, anche sotto zero ma anche per look ad alto tasso di WOW per il giorno. Il luccico del maglioncino però, dovrà abbinarsi anche a quello dei nostri occhi, per la felicità che solo l’atmosfera natalizia ci sa donare.