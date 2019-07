Tutti i look dei Léa Seydoux, francese e super glam

editato in: da

Léa Seydoux è diventata nota ai più per il suo ruolo da Bond girl in “Spectre” e per le scene hot del film “La vita di Adéle” del 2013, per cui ha vinto anche la palma d’oro a Cannes. Nata e cresciuta nel mondo del cinema, da madre attrice, padre industriale e prozii patron delle più grandi case di produzione francesi, oltre ad essere attrice è anche ambassador per il brand Louis Vuitton. La vedremo presto al cinema insieme a Matthias Schoenaerts nel film Kursk, che sarà nelle sale in autunno, storia vera del sommergibile nucleare inabissatosi per un’esplosione a bordo nel 2000. Vediamo insieme alcuni dei suoi ultimi look.

Tutti i look dei Léa Seydoux: con l’abito corto nero

L’abito nero in pizzo fermato in vita da una cintura sottolinea il punto vita esile di Léa e le borchie vengono riprese dalla punta in metallo delle décolleté. In generale è un look centrato, ma senza effetto wow. Voto 7.

Tutti i look dei Léa Seydoux: alla sfilata Luis Vuitton

Calza velata, blusa in fantasia, minigonna e giacca smanicata a doppiopetto: un cocktail che in sè risulterebbe difficile, ma che Léa porta con classe e disinvoltura, bilanciando perfettamente le forme e i volumi. Promossa, voto 9.

Tutti i look dei Léa Seydoux: a Cannes

Un colore che fa un look: eccone l’esempio! Léa all’ultimo festival di Cannes ha indossato una camicia bianca completamente abbottonata, una minigonna in pelle nera e una giacca sfiancata in raso azzurro, portata aperta in modo da far vedere il punto vita segnato: luminosa e semplice, perfetta! Voto 9.

Tutti i look dei Léa Seydoux: in versione gran sera

La scollatura quadrata e il punto vita segnato sono ideali per la figura di Léa, l’insieme la valorizza e la slancia. Peccato solo per la cintura che, a mio avviso, stona con l’abito. Avrei anche aggiunto un tocco di colore più deciso, magari solo nel make up o negli accessori, per ravvivare un po’ il tutto, perchè il look nel complesso risulta un po’ spento. Voto 7.

Tutti i look dei Léa Seydoux: sul red carpet

A Léa questa cintura doveva piacere parecchio! C’è da dire che sapeva come indossarla: in questo look è perfetta. Il pantalone azzurro abbinato al top in fantasia dà luce al viso e la cintura a vita alta alza il baricentro e slancia la figura. Perfetta! Voto 9.